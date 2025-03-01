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Haberler Yaşam Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 13:43

Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, bu kutsal ayda oruç süresi boyunca özellikle sağlıkla ilgili hususlar daha fazla merak ediliyor. Oruç tutarken kan bağışı yapmanın, tedavi amaçlı kan vermenin ya da vücuda kan almanın oruç üzerinde nasıl bir etkisi olduğu sıkça sorulan sorular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda yaptığı açıklamalarda orucu bozan ve bozmayan durumları detaylı bir şekilde açıkladı. Peki, oruçlu iken kan bağışı yapmak veya tedavi amaçlı kan almak orucu bozar mı?

Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!

Ramazan ayında oruç ibadetini tam anlamıyla yerine getirmek isteyen Müslümanlar, orucu bozan veya bozulma riski taşıyan durumlar hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda, en çok merak edilen sorulardan biri de "Kan aldırmak orucu bozar mı?" oluyor. Peki, oruçluyken kan verilir mi, tedavi için vücuda kan alınır mı? İşte ayrıntılar...

Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!

ORUÇLUYKEN KAN VERMEK VE VÜCUDA KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/15). Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

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Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!

Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivâyet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur" (Ebû Dâvûd, Savm, 28 [2367, 2370-2371]; İbn Mâce, Sıyâm, 18 [1680]) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivâyet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32 [1938-1939]).
Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi o dönemde hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun en temel amacı, kişinin yeme, içme ve cinsel ilişkilerden uzak durarak nefsini bu tür zevklerden mahrum bırakmasıdır. Bu yüzden oruçlu iken, bu tür davranışlar orucu bozar. Yeme ve içme, normalde yenilip içilmesi gereken her türlü maddeyi kapsar. Sigara, nargile gibi tütün içeren maddeler ve uyuşturucular, oruçta yasaklanan şeyler arasındadır. Ayrıca, alışkanlık haline gelmiş maddelerin kullanımı da orucu geçersiz kılar. Ağız yoluyla alınan ilaçlar da bu hükme dâhildir, hangi sebeple olursa olsun orucu bozucu etkisi vardır.

Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!