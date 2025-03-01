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Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
13:43
Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, bu kutsal ayda oruç süresi boyunca özellikle sağlıkla ilgili hususlar daha fazla merak ediliyor. Oruç tutarken kan bağışı yapmanın, tedavi amaçlı kan vermenin ya da vücuda kan almanın oruç üzerinde nasıl bir etkisi olduğu sıkça sorulan sorular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda yaptığı açıklamalarda orucu bozan ve bozmayan durumları detaylı bir şekilde açıkladı. Peki, oruçlu iken kan bağışı yapmak veya tedavi amaçlı kan almak orucu bozar mı?