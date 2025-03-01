Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet ile cevaplandı!

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun en temel amacı, kişinin yeme, içme ve cinsel ilişkilerden uzak durarak nefsini bu tür zevklerden mahrum bırakmasıdır. Bu yüzden oruçlu iken, bu tür davranışlar orucu bozar. Yeme ve içme, normalde yenilip içilmesi gereken her türlü maddeyi kapsar. Sigara, nargile gibi tütün içeren maddeler ve uyuşturucular, oruçta yasaklanan şeyler arasındadır. Ayrıca, alışkanlık haline gelmiş maddelerin kullanımı da orucu geçersiz kılar. Ağız yoluyla alınan ilaçlar da bu hükme dâhildir, hangi sebeple olursa olsun orucu bozucu etkisi vardır.