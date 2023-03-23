Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyor. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece, ilk sahur yapılacak. Bu noktada oruç tutacak olan kişiler, her yıl olduğu gibi bu sene de bilgilerini tazelemek amacıyla bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz orucu bozan şeyler ve orucu bozmayan şeyler konusu oldu. Orucunuzu tehlikeye atmak istemiyorsanız orucu bozan durumlar ve orucu bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiye bu başlık altında erişebilirsiniz. İşte, Diyanet açıklaması ile madde madde orucu bozan ve bozmayan şeyler…