Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

Milyonlarca Müslüman bir Ramazan ayına daha sağlıkla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen bu mübarek ayda farz ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler, sahura kalkarak oruç tutmaya niyet edecek. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da orucu bozan şeyler ve orucu bozmayan şeyler merak edilip araştırılmaya başlandı. Orucunu sıkıntısız ve içi rahat bir şekilde tutmak isteyen vatandaşlar, bu başlık altından orucu bozan durumlar ve orucu bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler. Peki, Diyanet açıklaması ile orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir? İşte dikkat edilmesi gerekenler!

ORUCU BOZAN-BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet ile orucu bozan ve bozmayan şeyler-durumlar-haller ile ilgili tüm bilgiler şöyle;