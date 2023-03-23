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Haberler Yaşam Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar
Giriş Tarihi: 23.03.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 06:01

Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyor. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece, ilk sahur yapılacak. Bu noktada oruç tutacak olan kişiler, her yıl olduğu gibi bu sene de bilgilerini tazelemek amacıyla bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz orucu bozan şeyler ve orucu bozmayan şeyler konusu oldu. Orucunuzu tehlikeye atmak istemiyorsanız orucu bozan durumlar ve orucu bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiye bu başlık altında erişebilirsiniz. İşte, Diyanet açıklaması ile madde madde orucu bozan ve bozmayan şeyler…

Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

Milyonlarca Müslüman bir Ramazan ayına daha sağlıkla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen bu mübarek ayda farz ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler, sahura kalkarak oruç tutmaya niyet edecek. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da orucu bozan şeyler ve orucu bozmayan şeyler merak edilip araştırılmaya başlandı. Orucunu sıkıntısız ve içi rahat bir şekilde tutmak isteyen vatandaşlar, bu başlık altından orucu bozan durumlar ve orucu bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler. Peki, Diyanet açıklaması ile orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir? İşte dikkat edilmesi gerekenler!

ORUCU BOZAN-BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet ile orucu bozan ve bozmayan şeyler-durumlar-haller ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı;

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).

Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).

Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

ORUÇLUYKEN SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396).

Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

Orucu bozan durumlar Diyanet tarafından açıklandı! Orucu bozan ve bozmayan şeyle neler? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur.

Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

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