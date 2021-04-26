Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri

HANGİ ÜNLÜLERLE ÇALIŞTI?
Madonna, Billy Idol, Paula Abdul, Aerosmith, The Rolling Stones, Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Jody Watley, Rammstein, Rick Springfield, Michael Jackson gibi isimler için video klipler çeken Fincher'ın yönettiği ilk sinema filmi 1992 yılında çekilen Yaratık 3 filmi oldu. Bu filmle Akademi Ödüllerine aday oldu. Yönetmenin sonraki işi, senaryosunu Andrew Kevin Walker'ın yazdığı 1995 tarihli Yedi isimli film oldu. Yedi ölümcül günaha uygun cinayetler işleyen bir katilin (Kevin Spacey peşindeki iki dedektifin (Brad Pitt ve Morgan Freeman) hikâyesinin anlatıldığı film, dünya genelinde yaklaşık 300 milyon dolar kazandı ve eleştirmenlerden genellikle olumlu yorumlar aldı.