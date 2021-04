Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri

DAVID FINCHER KİMDİR?

Denver, Colorado'da Life dergisi yazarı ve başkanı Jack Fincher'ın oğlu olarak doğan David Fincher, Marin County, California'da büyüdü. Sekiz yaşındayken Paul Newman ve Robert Redford'un oynadığı Sonsuz Ölüm filminden etkilenen Fincher, yönetmen olmaya karar verdi ve 8 mm kamerası ile filmler çekmeye başladı. Oregon'daki Ashland Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra deneyim kazanacağını umarak bir animasyon stüdyosunda çalışmaya başladı. 1980 yılında Industrial Light & Magic şirketinde çalışmaya başladı. Bu şirkette çalıştığı süre içerisinde efekt konusunda uzmanlaşan Fincher, Yıldız Savaşları: Bölüm: VI - Jedi'ın Dönüşü ve Indiana Jones: Kamçılı Adam gibi filmlerin yapımında yer aldı. 1984 yılında ILM'den ayrıldı ve Amerikan Kanser Derneği için bir reklam filmi çekti. Los Angeles'taki yapımcıların dikkatini çeken Fincher, 1985'te Rick Springfield'ın yer aldığı The Beat of the Live Drum adlı belgeseli yönetti. Revlon, Converse, Nike, Pepsi, Sony ve Levi's gibi firmalar için reklamlar çeken Fincher, müzik video klipleri yönetmeye yöneldi.