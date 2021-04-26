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Haberler Yaşam Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri
Giriş Tarihi: 26.04.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 08:59

Oscarlı yönetmen kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri

dün akşam sahiplerini buldu. Mank filmi en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmen dahil olmak üzere 10 dalda aday gösterildi. Filmin 4 ayrı ödül alması üzerine Oscarlı yönetmen kimdir, filmleri neler? gibi sorular yanıt aradı. İşte David Fincher en iyi filmleri ve biyografisi…

Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri

dün akşam 93. Kez sahiplerini buldu. Mank filmi en iyi sinematografi, en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi görüntü yönetimi, en iyi yapım tasarımı gibi alanlarda ödül aldı. Bu ödüllerin üzerine Filmin yönetmen koltuğunda oturan adı sorgulanmaya başladı. Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? Sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte David Fincher en iyi filmleri ve biyografisi.

Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri

DAVID FINCHER HAYATI

David Leo Fincher 28 Ağustos 1962'de doğdu. Akademi Ödülü adayı olmuş sinema filmi ve video klip yönetmenidir. Yedi, Dövüş Kulübü, Sosyal Ağ, Zodiac, Panik Odası ve Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi gibi filmleriyle tanınır. Oscarlı yönetmen kimdir sorusunun en iyi yanıtı olarak yetenekli ismin bu filmleri gösterilebilir.

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Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri

DAVID FINCHER KİMDİR?

Denver, Colorado'da Life dergisi yazarı ve başkanı Jack Fincher'ın oğlu olarak doğan , Marin County, California'da büyüdü. Sekiz yaşındayken Paul Newman ve Robert Redford'un oynadığı Sonsuz Ölüm filminden etkilenen Fincher, yönetmen olmaya karar verdi ve 8 mm kamerası ile filmler çekmeye başladı. Oregon'daki Ashland Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra deneyim kazanacağını umarak bir animasyon stüdyosunda çalışmaya başladı. 1980 yılında Industrial Light & Magic şirketinde çalışmaya başladı. Bu şirkette çalıştığı süre içerisinde efekt konusunda uzmanlaşan Fincher, Yıldız Savaşları: Bölüm: VI - Jedi'ın Dönüşü ve Indiana Jones: Kamçılı Adam gibi filmlerin yapımında yer aldı. 1984 yılında ILM'den ayrıldı ve Amerikan Kanser Derneği için bir reklam filmi çekti. Los Angeles'taki yapımcıların dikkatini çeken Fincher, 1985'te Rick Springfield'ın yer aldığı The Beat of the Live Drum adlı belgeseli yönetti. Revlon, Converse, Nike, Pepsi, Sony ve Levi's gibi firmalar için reklamlar çeken Fincher, müzik video klipleri yönetmeye yöneldi.

Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri

HANGİ ÜNLÜLERLE ÇALIŞTI?

Madonna, Billy Idol, Paula Abdul, Aerosmith, The Rolling Stones, Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Jody Watley, Rammstein, Rick Springfield, Michael Jackson gibi isimler için video klipler çeken Fincher'ın yönettiği ilk sinema filmi 1992 yılında çekilen Yaratık 3 filmi oldu. Bu filmle Akademi Ödüllerine aday oldu. Yönetmenin sonraki işi, senaryosunu Andrew Kevin Walker'ın yazdığı 1995 tarihli Yedi isimli film oldu. Yedi ölümcül günaha uygun cinayetler işleyen bir katilin (Kevin Spacey peşindeki iki dedektifin (Brad Pitt ve Morgan Freeman) hikâyesinin anlatıldığı film, dünya genelinde yaklaşık 300 milyon dolar kazandı ve eleştirmenlerden genellikle olumlu yorumlar aldı.

Oscarlı yönetmen David Fincher kimdir, filmleri neler? İşte David Fincher en iyi filmleri

DAVID FINCHER EN İYİ FİLMLERİ

'ın Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarladığı Dövüş Kulübü, 1999 yılında gösterime girdi. Başrollerinde Edward Norton, Brad Pitt ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı film zamanla sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak anılmaya başlandı. Fincher'ın senarist Eric Roth ile birlikte F. Scott Fitzgerald aynı adlı romanından uyarlandıkları Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi 2009 yılında gösterime girdi. Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi Fincher'ın yönettiği en uzun film oldu. Ayrıca Fincher, bu filmde Brad Pitt ile üçüncü kez çalıştı. 13 dalda Akademi Ödülü adaylığı kazanan yapım, David Fincher'a da ilk En İyi Yönetmen dalında Akademi Ödülü adaylığını getirdi. Film 300 milyon dolardan daha fazla kazandı. Ünlü yönetmen,çok satan bir roman olan Ejderha Dövmeli Kız'ın Amerikan versiyonunu sinemaya aktardı.

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