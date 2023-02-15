Haberler
Yaşam
Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 21:06
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
21:06
Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?
Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Aslan'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halkbank bünyesinde Genel Müdür olarak görev alan Osman Aslan'ın aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği bulunuyor. Peki, Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?