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Haberler Yaşam Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 21:06

Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?

Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Aslan'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halkbank bünyesinde Genel Müdür olarak görev alan Osman Aslan'ın aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği bulunuyor. Peki, Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?

Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?

Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan'ın hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Daha önce Ziraat Bankası bünyesinde de görev yapmış olan Osman Aslan, Halkbank'ta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunuyor. Peki Osman Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?

OSMAN ARSLAN KİMDİR?
50 yaşında olan ve 1971 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiş olan Osman Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamış olan Arslan, 1995 senesinde Ziraat Bankası'nda göreve başlamıştır. 1998 ve 2004 seneleri arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yapmıştır. 2004 ve 2012 seneleri arasında ise Türkiye Halk Bankası AŞ'de sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası'nda Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

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Osman Aslan kimdir? Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?

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