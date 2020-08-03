Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Özellikle çalışanlar tarafından tatil fırsatı olarak değerlendirilen bayram tatilinde, İstanbul'da bazı otoyol ve köprülerden geçiş ücretsiz hale getirildi. Bununla birlikte bayram süresince toplu ulaşımda ücretsiz seyahat fırsatı sunulurken Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu dışındaki Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bağlantı yollarında ücret ödenip ödenmediği merak ediliyor. Bayramda Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi? Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?