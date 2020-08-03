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geçiş ücreti ne kadar? Bayramda ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Özellikle çalışanlar tarafından tatil fırsatı olarak değerlendirilen bayram tatilinde, 'da bazı otoyol ve köprülerden geçiş ücretsiz hale getirildi. Bununla birlikte bayram süresince toplu ulaşımda ücretsiz seyahat fırsatı sunulurken Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu dışındaki ve gibi projeler ve bağlantı yollarında ücret ödenip ödenmediği merak ediliyor. Bayramda Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi? Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 03.08.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 10:48
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Özel sektör tarafından işletilen ve gibi bağlantı yolları ve köprülere bayramda geçiş ücreti ödenip ödenmediği merak ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de bayram boyunca geçiş ücreti talep edilmezken aynı uygulamanın Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu dışındaki köprü ve otoyollarda geçerli olup olmadığı araştırılıyor. Özellikle bayram tatili dönüşü Osmangazi Köprüsü'nü kullanacaklar için bu konu önem taşıyor. Bayramda Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi, geçiş ücreti ne kadar?

AVRASYA TÜNELİ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

BAYRAMDA ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR HANGİLERİ?

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ve , Kuzey Marmara otoyolu ve Gebze Orhangazi İzmir otoyolu gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.

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Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ BEDAVA MI?

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ve gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.

Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ

1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 TL olarak belirlenmiştir.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

  • Araç sınıfı 1: 117,90 TL
  • Araç sınıfı 2: 188,65 TL
  • Araç sınıfı 3: 224,00 TL
  • Araç sınıfı 4: 297,10 TL
  • Araç sınıfı 5: 374,90 TL
  • Araç sınıfı 6: 82,55 TL
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?
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