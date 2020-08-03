Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Özel sektör tarafından işletilen Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü gibi bağlantı yolları ve köprülere bayramda geçiş ücreti ödenip ödenmediği merak ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de bayram boyunca geçiş ücreti talep edilmezken aynı uygulamanın Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu dışındaki köprü ve otoyollarda geçerli olup olmadığı araştırılıyor. Özellikle bayram tatili dönüşü Osmangazi Köprüsü'nü kullanacaklar için bu konu önem taşıyor. Bayramda Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi, geçiş ücreti ne kadar?

AVRASYA TÜNELİ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.