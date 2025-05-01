Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OSMANİYE’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD Osmaniye depremi büyüklüğünü duyurdu
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:47

OSMANİYE’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD Osmaniye depremi büyüklüğünü duyurdu

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ilçede ufak çaplı paniğe neden olurken, depremin büyüklüğü, saati ve derinliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte Osmaniye depremi detayları;

OSMANİYE’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD Osmaniye depremi büyüklüğünü duyurdu

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kadirli ilçesinde yaşanan sarsıntının derinliği 6.98 olarak geçti. İşte AFAD tarafından yapılan o açıklama;

OSMANİYE’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD Osmaniye depremi büyüklüğünü duyurdu

OSMANİYE KADİRLİ'DE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 11.30'da meydana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OSMANİYE’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD Osmaniye depremi büyüklüğünü duyurdu
OSMANİYE’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD Osmaniye depremi büyüklüğünü duyurdu