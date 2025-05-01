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OSMANİYE’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD Osmaniye depremi büyüklüğünü duyurdu
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
11:47
OSMANİYE’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD Osmaniye depremi büyüklüğünü duyurdu
AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ilçede ufak çaplı paniğe neden olurken, depremin büyüklüğü, saati ve derinliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte Osmaniye depremi detayları;