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Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
22:51
Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 22 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya geçmişi 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri ve sorunun cevabı...