Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helve çeşidi vardır? sorusu soruldu.

İşte, şıklar: