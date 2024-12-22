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Haberler Yaşam Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 22:51

Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?

ATV Kim Milyoner Olmak İster? 22 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya geçmişi 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri ve sorunun cevabı...

Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?

Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri 16. yüzyıl sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helve çeşidi vardır? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?

GÖRÜMCEM GÖRMESİN

YENGEM DUYMASIN

ELTİM YEMESİN

KAYNANAM BİLMESİN

Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?

DOĞRU CEVAP: YENGEM DUYMASIN

Osmanlı Mutfağı helva çeşitleri: 16. yüzyıla dek uzanan Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?
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