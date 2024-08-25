Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
22:59
Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? İşte Milyoner sorusuna cevap
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusu 'Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?'için araştırmalar başladı. İşte o 300 bin TL değerindeki sorunun cevabı