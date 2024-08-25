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Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:59

Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? İşte Milyoner sorusuna cevap

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusu 'Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?'için araştırmalar başladı. İşte o 300 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? İşte Milyoner sorusuna cevap

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 300 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? İşte yanıtı!

Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? İşte Milyoner sorusuna cevap

Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?

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Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? İşte Milyoner sorusuna cevap

A-III.MURAD VE IV. MURAD

B-III.MEHMED VE IV.MEHMED

C-III.MUSTAFA VE IV.MUSTAFA

D-III.AHMED VE IV. AHMED

Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? İşte Milyoner sorusuna cevap

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