ÖSYM 2026 KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ÖRTAÖĞRETİM TAKVİMİ | KPSS ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2026 09:18

"KPSS ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" soruları adayların gündeminde yer alıyor. Haziran ayı ile hızlanan sınav sürecine ilişkin ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler, kamuya atanmak isteyen adayların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Böylece 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına dair detaylar ön plana çıktı.

Devlet kadrolarında görev almak isteyen adaylar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 KPSS duyurularını dikkatle araştırıyor. Farklı eğitim düzeylerine göre ayrı takvimlerle gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı sürecinde; lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri ile başvuru dönemleri adaylar için büyük önem taşıyor.

2026 KPSS TAKVİMİ

2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Adaylar, eğitim düzeylerine göre farklı tarihlerde başvuru yaparak sınavlara katılım sağlayacak.

ÖN LİSANS KPSS 2026 TAKVİMİ

  • Ön lisans mezunları için başvurular 29 Temmuz 2026'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek.
  • Sınav tarihi 4 Ekim 2026 olarak belirlendi.
  • Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.
LİSANS KPSS 2026 TAKVİMİ

  • Lisans adayları başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
  • Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak.
  • Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde iki oturum halinde uygulanacak.
  • Sonuçlar 7 Ekim 2026'da duyurulacak.
ORTAÖĞRETİM KPSS 2026 TAKVİMİ

  • Ortaöğretim düzeyinde sınava girecek adaylar için başvuru süreci 27 Ağustos 2026'da başlayıp 8 Eylül 2026'da sona erecek.
  • Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
  • Sonuçlar 19 Kasım 2026'da ilan edilecek.
DHBT 2026 SINAV TAKVİMİ

  • Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılacak adaylar başvurularını 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
  • Sınav 1 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek.
  • Sonuçlar 25 Kasım 2026'da açıklanacak.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
