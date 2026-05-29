Haberler Yaşam Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2026 YKS takvimini açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:08

Hayalindeki üniversiteye ulaşmak için sıkı bir ders çalışma maratonu içerisinde olan öğrenciler 2026 YKS için heyecanlı bekleyiş içinde. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan YKS için adaylar, sınav tarihi ve yerleri hakkındaki bilgiler için araştırmalarını dikkatle yapıyor. Böylece ÖSYM tarafından açıklanan bilgilerle, üniversite sınavı detayları ön plana çıktı.

Haziran ayına geri sayımın başlaması ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), öğrencilerin gündeminde yer aldı. 2026 YKS sınavları için tarih ve oturum detayları ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda netleşti. Böylece adayların ders çalışma planlarındaki son aşamalar da şekillendi.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.

2026 TYT, AYT, YDT TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi sınav planına göre YKS oturumları şu şekilde uygulanacak:

  • TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi – 10.15
  • AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar – 10.15
  • YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar – 15.45
2026 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her yıl düzenlediği merkezi sınavlarda olduğu gibi YKS için de sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.

Bu doğrultuda 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı göz önüne alındığında, sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YKS sonuç tarihi 22 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Adaylar sonuçlarını yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
