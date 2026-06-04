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ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:37
ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?
Hayallerindeki üniversiteye girmek için sıkı bir çalışma maratonu içerisinde olan adaylar " YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Böylece ÖSYM tarafından haziran ayında düzenlenecek olan 2026 YKS sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürerken, sınav giriş belgelerinin erişim bilgileri ön plana çıktı. İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarının binaları, salonları ve sıra numaralarını gösteren belgeye dair detaylar…