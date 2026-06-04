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Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:37

ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

Hayallerindeki üniversiteye girmek için sıkı bir çalışma maratonu içerisinde olan adaylar " YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Böylece ÖSYM tarafından haziran ayında düzenlenecek olan 2026 YKS sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürerken, sınav giriş belgelerinin erişim bilgileri ön plana çıktı. İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarının binaları, salonları ve sıra numaralarını gösteren belgeye dair detaylar…

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ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan 2026 YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite adaylarının katılım sağlayacağı YKS oturumları öncesinde, sınav giriş belgesi sorgulama tarihi ve detayları ön plana çıktı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin takvimi doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgesi adayların gündeminde yer aldı.

ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.

Bu durumda 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

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ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.

YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.

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ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

2026 YKS TARİHLERİ

ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.

1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15

2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15

3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#YKS #ÖSYM

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