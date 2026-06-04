ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan 2026 YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite adaylarının katılım sağlayacağı YKS oturumları öncesinde, sınav giriş belgesi sorgulama tarihi ve detayları ön plana çıktı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin takvimi doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgesi adayların gündeminde yer aldı.