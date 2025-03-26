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ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
16:09
ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri
KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde duyuruldu. Lisans oturumuna katılmayı planlayan adaylar, başvuru tarihlerini öğrenmek için takvimi yakından takip ediyor. 2025 KPSS başvuruları, özellikle A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve Alan Bilgisi oturumlarına katılacaklar için önem taşıyor. İşte 2025 KPSS A Grubu ve Alan Bilgisi oturumları için belirlenen başvuru tarihleri…