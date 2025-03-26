ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini açıkladı ve bu doğrultuda KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı 2025 - KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve alan bilgisi oturumlarının başvuru, sınav, sonuç tarihleri belli oldu. Peki, ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman?