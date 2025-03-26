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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:09

ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri

KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde duyuruldu. Lisans oturumuna katılmayı planlayan adaylar, başvuru tarihlerini öğrenmek için takvimi yakından takip ediyor. 2025 KPSS başvuruları, özellikle A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve Alan Bilgisi oturumlarına katılacaklar için önem taşıyor. İşte 2025 KPSS A Grubu ve Alan Bilgisi oturumları için belirlenen başvuru tarihleri…

ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini açıkladı ve bu doğrultuda KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı 2025 - KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve alan bilgisi oturumlarının başvuru, sınav, sonuç tarihleri belli oldu. Peki, ÖSYM ile KPSS başvuruları ne zaman?

ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri

KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Lisans başvuru işlemleri 26 Haziran - 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

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ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri

KPSS 2025 TARİHLERİ NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri

KPSS 2025 LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınavlar hangi tarihte? 2025 KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihleri