Haberler Yaşam ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 ile sınav ve başvuru tarihleri yayında! ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman?

Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:43

ÖSYM sınav takvimi 2023 ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL ve KPSS sınav tarihi başta olmak üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde onlarca sınav organizasyonu için sınav ve başvuru tarihi bilgisini paylaştı. Her yıl sınavları bekleyen adaylar araştırmalara başladı. ÖSYM sınav takvimi üzerinde YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS başvuru tarihi ve sınav günü belli oldu. Hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav odaklı çalışmalara başladı. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi ile Seneye YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman, başvuru ve sınav tarihleri nedir? İşte, yanıtlar…