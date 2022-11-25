Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 ile sınav ve başvuru tarihleri yayında! ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:43

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 ile sınav ve başvuru tarihleri yayında! ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi 2023 ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL ve KPSS sınav tarihi başta olmak üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde onlarca sınav organizasyonu için sınav ve başvuru tarihi bilgisini paylaştı. Her yıl sınavları bekleyen adaylar araştırmalara başladı. ÖSYM sınav takvimi üzerinde YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS başvuru tarihi ve sınav günü belli oldu. Hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav odaklı çalışmalara başladı. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi ile Seneye YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman, başvuru ve sınav tarihleri nedir? İşte, yanıtlar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 ile sınav ve başvuru tarihleri yayında! ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2023 sınav takvimini paylaştı. Bu noktada YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL ve KPSS gibi sınavların tarihleri ve başvuru dönemleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimi üzerinde YKS, MSÜ, YDS, DHBT, İSG, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, TUS, e-YDS sınav başvuru tarihleri görülebiliyor. Adaylar sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav takvimi ile YKS ve KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? İşte, ÖSYM sınav takvimi 2023…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 ile sınav ve başvuru tarihleri yayında! ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman?

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir.Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Buna göre;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 ile sınav ve başvuru tarihleri yayında! ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman?

YKS 2023 NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 17 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

YKS AYT ve YDT 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 ile sınav ve başvuru tarihleri yayında! ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman?

KPSS 2023 NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 23 Temmuz 2023,

KPSS Alan Bilgisi 29 Temmuz 2023, KPSS ÖABT ise 06 Ağustos 2023'de yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 ile sınav ve başvuru tarihleri yayında! ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS sınavı ne zaman?

İşte, YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL ve KPSS başvuru ve sınav tarihleri hakkında tüm detaylar:

SON DAKİKA