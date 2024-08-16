Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
06:08
YÖKATLAS YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 || YKS üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden öğrenilir?
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından ilk tercihte herhangi bir programa yerleşemeyenler araştırmalara başladı. YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ile 2 yıllık ve 4 yıllık önlisans ve lisans bölümleri tercih edilecek. YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile üniversite boş kontenjan listesi sorgulama işlemleri başladı. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 tablosu…