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Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 06:08

YÖKATLAS YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 || YKS üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden öğrenilir?

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından ilk tercihte herhangi bir programa yerleşemeyenler araştırmalara başladı. YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması ile 2 yıllık ve 4 yıllık önlisans ve lisans bölümleri tercih edilecek. YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile üniversite boş kontenjan listesi sorgulama işlemleri başladı. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 tablosu…

YÖKATLAS YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 || YKS üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden öğrenilir?

YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları sonrası kalan kontenjanları değerlendirecek adaylar 2. tercih tarihlerine odaklandı. YÖK ATLAS ile 2024 YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Üniversite boş kontenjanları sorgulama işlemleri başlıyor. İşte, YKS boş kontenjanlar 2024 listesi...

YÖKATLAS YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 || YKS üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden öğrenilir?

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınan YKS tercih işlemlerinin ardından üniversite tercih sonuçları 13 Ağustos 2024 Salı günü açıklandı.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YÖKATLAS YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 || YKS üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden öğrenilir?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtlarının 23 Ağustos'ta biteceği göz önünde bulundurulduğunda 2024 YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

YÖKATLAS YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 || YKS üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden öğrenilir?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YÖKATLAS YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 || YKS üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden öğrenilir?

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 23 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ilk haftası başlayacağı söylenebilir.

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