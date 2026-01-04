Haberler
ÖSYM YKS NE ZAMAN? 2026 YKS başvuru ve sınav tarihi ÖSYM takviminde yayınlandı
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:23
2026 YKS için geri sayım devam ederken TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak milyonlarca aday sınav takvimini yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak başvuru ve sınav tarihleri merak konusu olurken, adaylar takvimlerini buna göre planlamaya hazırlanıyor. Peki, 2026 YKS sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?