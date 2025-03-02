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ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
15:12
ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci devam ediyor. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman sona ereceğini ve işlemleri nasıl tamamlayacaklarını merak ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda YKS başvuruları online olarak gerçekleştiriliyor. Peki, YKS başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…