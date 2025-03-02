ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?

2025 YKS başvuru süreci sona ermek üzere! Üniversite sınavına girecek adaylar, başvuruların hangi tarihte biteceğini ve işlemleri nasıl tamamlayacaklarını araştırıyor. ÖSYM, YKS başvurularının nereden ve nasıl yapılacağını açıklarken, adayların başvuru sürecini kaçırmamaları için dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, başvuru sürecine dair merak edilenler…