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Haberler Yaşam ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 15:12

ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci devam ediyor. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman sona ereceğini ve işlemleri nasıl tamamlayacaklarını merak ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda YKS başvuruları online olarak gerçekleştiriliyor. Peki, YKS başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?

2025 YKS başvuru süreci sona ermek üzere! Üniversite sınavına girecek adaylar, başvuruların hangi tarihte biteceğini ve işlemleri nasıl tamamlayacaklarını araştırıyor. ÖSYM, YKS başvurularının nereden ve nasıl yapılacağını açıklarken, adayların başvuru sürecini kaçırmamaları için dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, başvuru sürecine dair merak edilenler…

ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart tarihinde sona erecek.

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ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?

YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?