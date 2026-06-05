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Giriş Tarihi: 05.06.2026 14:46

Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

İnternette "fırsat fiyatı" diye satılan otel odalarının arkasındaki gizli maliyetler ve görsel oyunlar deşifre oldu. Tesislerin saf oda fiyatının arkasına sakladığı ücretlerinden, klima ve kasa için kesilen ekstra bedellere, hatta "deniz manzaralı" denilerek yandan duvar gösteren odalara kadar tüm aldatmacalar gün yüzüne çıktı. İşte tatile çıkmadan önce bütçenizi koruyacak o detaylar...

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Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca kişi hayalindeki tatili bütçesine en uygun fiyatlarla planlamak için rezervasyon sitelerine akın ediyor. İnternet sitelerinde listelenen cazip fiyatlar, fotoğraflardaki kusursuz oda görselleri ilk bakışta her şeyin harika göründüğünü düşündürse de olayın arka yüzü oldukça farklı. Otelcilik sektöründe cironun artırılması için uygulanan ve "görünüş aldatmacası" olarak adlandırılan bazı gizli stratejiler, otele ayak bastığınız an tatilinizi kabusa çevirebiliyor. Rezervasyon sitelerinde alt sıralara, görünmeyecek puntolarla gizlenen ek ücretler ve yanıltıcı oda tanımları, tatil faturanızın iki katına çıkmasına neden oluyor.

Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

FATURAYI İKİ KATINA ÇIKARAN "ARKA PLAN" OYUNLARI

Oteller internet sitelerinde ve rezervasyon platformlarında genellikle oda fiyatını en saf, en yalın haliyle gösterir. Amaç, arama sonuçlarında rakiplerinden daha ucuz görünmek ve kullanıcının tıklamasını sağlamaktır. Ancak asıl sürpriz tesise giriş esnasında başlar:

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Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

RESORT ÜCRETİ

Özellikle popüler tatil bölgelerindeki oteller, havuz, plaj veya havlu kullanımı gibi hizmetleri zorunlu tutarak "resort fee" adı altında faturaya internette yazmayan ek bir ücret yansıtır.

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Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

KULLANIM TUZAĞI

Odayı kiraladığınızda her şeyin dahil olduğunu düşünürseniz yanılırsınız. Bazı işletmeler odadaki klimayı çalıştırmak veya şifreli kasayı kullanmak için günlük ekstra kullanım bedeli talep edebilir.

Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

OTOPARK MALİYETLERİ

Aracınızla gittiğiniz otelde, internet sitesinde "otopark mevcut" yazmasına rağmen günlük yüksek otopark ücretleriyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

GÖRÜNÜŞ ALDATMACASI

İnternet sitelerine konulan profesyonel, geniş açılı oda fotoğrafları çoğu zaman gerçeği yansıtmaz. Sektörün en sık başvurduğu görsel aldatmacalardan biri oda konumlandırmalarıdır:

Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

YANDAN DENİZ GÖRME OYUNU

"Deniz manzaralı" baresiyle yüksek fiyatlara satılan odaların önemli bir kısmı, aslında tesise varıldığında yalnızca balkondan başınızı dışarı doğru uzattığınızda açıyla denizi gören, yani "yandan deniz manzaralı" odalardır. Pencereyi açtığınızda karşınızda deniz yerine yan otelin duvarını veya otoparkı bulabilirsiniz.

Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

REZERVASYON YAPMADAN ÖNCE BU SORUYU SORUN!

Mağdur olmamak ve otel resepsiyonunda tatsız tartışmalar yaşamamak için acente veya otelle rezervasyon aşamasındayken doğrudan yazılı ya da sözlü iletişime geçmelisiniz. Bir editör gözüyle otele sormanız gereken o sihirli soru şudur:

Bu soruyu sorup onay aldığınızda, tatil bütçenizi tamamen güvence altına almış olursunuz.

Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

"İnternette ilan ettiğiniz bu fiyata dahil olmayan; tesise geldiğimde benden ekstra tahsil edilecek herhangi bir şehir vergisi, resort ücreti, otopark ücreti, klima veya kasa kullanım bedeli var mı? Net faturam bu mu olacak?"

Bu soruyu sorup onay aldığınızda, tatil bütçenizi tamamen güvence altına almış olursunuz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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