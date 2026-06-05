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Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 14:46
Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...
İnternette "fırsat fiyatı" diye satılan otel odalarının arkasındaki gizli maliyetler ve görsel oyunlar deşifre oldu. Tesislerin saf oda fiyatının arkasına sakladığı ücretlerinden, klima ve kasa için kesilen ekstra bedellere, hatta "deniz manzaralı" denilerek yandan duvar gösteren odalara kadar tüm aldatmacalar gün yüzüne çıktı. İşte tatile çıkmadan önce bütçenizi koruyacak o detaylar...