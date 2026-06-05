Otellerin oda satarken sakladığı o detay! Rezervasyon yapmadan önce mutlaka bunu sorun...

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca kişi hayalindeki tatili bütçesine en uygun fiyatlarla planlamak için rezervasyon sitelerine akın ediyor. İnternet sitelerinde listelenen cazip fiyatlar, fotoğraflardaki kusursuz oda görselleri ilk bakışta her şeyin harika göründüğünü düşündürse de olayın arka yüzü oldukça farklı. Otelcilik sektöründe cironun artırılması için uygulanan ve "görünüş aldatmacası" olarak adlandırılan bazı gizli stratejiler, otele ayak bastığınız an tatilinizi kabusa çevirebiliyor. Rezervasyon sitelerinde alt sıralara, görünmeyecek puntolarla gizlenen ek ücretler ve yanıltıcı oda tanımları, tatil faturanızın iki katına çıkmasına neden oluyor.