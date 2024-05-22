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Haberler Yaşam Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 12:08

Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...

İstanbul Küçükçekmece'de otobüse binmek üzere olan Mehmet Kalafat (29)'a silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaraladıkları iddia edilen 3 şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin saldırıdan önce geride iz bırakmamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını daha önceden sprey boya ile boyadıkları ortaya çıktı. Silahlı saldırı olayını gerçekleştiren İsmail T. tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2024 tarihinde Söğütçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda saat 07.30 sıralarında otobüse binmek üzere olan Mehmet Kalafat kimliği meçhul bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vurularak ağır yaralanan Mehmet Kalafat hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis saldırganın zayıf yapılı 1.75-1.80 boylarında olduğunu belirleyerek her yerde aranmaya başladı.

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Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...

Öte yandan bölgeyi gören güvenlik kameralarının saat 02.00 sıralarında siyah giyimli bir kişi tarafından sprey boyayla boyanarak görüntü alamaz hale getirildikleri tespit edildi. Olay yerinde ise bir adet 9 mm boş kovan bulundu.

Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...

Ancak polis olay yerinden biraz uzakta boyanmayan bir kamerada şüpheliyi kaçarken tespit etti. Bu görüntülerin takibi sonucu önce şüphelinin bindiği araç ardından kimliği tespit edildi.

Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...

Önceki gün yapılan operasyonda olayla ilgili İsmail T., Ömer T. ve A.R.T. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

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