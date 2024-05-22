Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2024 tarihinde Söğütçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda saat 07.30 sıralarında otobüse binmek üzere olan Mehmet Kalafat kimliği meçhul bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vurularak ağır yaralanan Mehmet Kalafat hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.