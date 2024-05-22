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Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
12:08
Otobüs durağında husumetlisine silahlı saldırı gerçekleştirdi! Yakalanmamak için bakın neler yapmış...
İstanbul Küçükçekmece'de otobüse binmek üzere olan Mehmet Kalafat (29)'a silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaraladıkları iddia edilen 3 şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin saldırıdan önce geride iz bırakmamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını daha önceden sprey boya ile boyadıkları ortaya çıktı. Silahlı saldırı olayını gerçekleştiren İsmail T. tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.