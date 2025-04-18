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Haberler Yaşam Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:00

Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...

Erzurum'da düğün hazırlıkları yaptığı 21 yaşındaki eşi Ali Osman Buzlak tarafından boğulan 24 yaşındaki Hatice Agcakale Buzlak, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döken Emine Gürgen (48), "Yavruma kıyanları yaşatmayın. Hakkını alın" dedi.

DHA
Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...

Olay, 16 Nisan gece yarısı sıralarında, Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında, bahçede park halindeki otomobilde tartışma çıktı. İddiaya göre Ali Osman Buzlak, tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Agcakele Buzlak'ı otomobilde elleriyle boğdu. 8 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp kendi boğaz ve bileklerini kesti.

Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...

YARALI HALDE ARACIYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI!

Aracıyla uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, otomobilde yaptığı aramada ise bagajda Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Buzlak'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.

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Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...

PİŞMAN MISINIZ SORUSUNA...

Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, dün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin, "Pişman mısınız?" sorusunu cevapsız bırakan Ali Osman Buzlak, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinin ardından, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Buzlak, kasten öldürme suçundan tutuklayarak cezaevine gönderildi.

Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...

'SOSYAL HİZMETLER UZMANI OLUYORDU'

Hatice Agcakale Buzlak için bugün öğlende Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Emine Gürgen cenazede kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...

Gürgen, "Yavruma kıyanları yaşatmayın. Yavruma kıyanlardan hakkını alın. Yavrum sosyal hizmetler uzmanı oluyordu. Evladım herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti.