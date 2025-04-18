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Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
16:00
Otomobilin bagajında cesedi bulundu! Acılı anne: Herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti...
Erzurum'da düğün hazırlıkları yaptığı 21 yaşındaki eşi Ali Osman Buzlak tarafından boğulan 24 yaşındaki Hatice Agcakale Buzlak, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döken Emine Gürgen (48), "Yavruma kıyanları yaşatmayın. Hakkını alın" dedi.