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Haberler Yaşam Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:49

Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?

Yeni uyulamaya göre otoyol hız sınırlarında güncellemeye gidildi. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni tarifeyle birlikte araçlar otoyollarında daha hızlı ilerleyebilecekler. İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını böylelikle yeniden belirlemiş oldu. Araç sürücüleri de otoyol hız sınırı 2022 ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı imzasıyla 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Peki, otoyol hız sınırı ne kadara yükseltildi? İşte detaylar…

Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?

Otoyollarda hız sınırı arttırıldı. İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada bazı otoyollarda hız sınırı 10 ile 20 kilometre arasında yükseltildi. Aynı zamanda yeni açılan yollarda bu hız sınırı güncellemesi geçerli olacak. Vatandaşlar da otoyol hız sınırı 2022 ne kadara yükseltildi sorusunu yöneltiyor. İşte 2022 otoyol hız sınırı!

Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?

OTOYOL HIZ SINIRI 2022 NE KADAR OLDU?

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının 120 kilometreden 130 kilometreye çıkartıldı.

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Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında hız sınırı 120 kilometreden 140 kilometreye çıkarıldı.

Aynı zamanda yapımı devam eden ve ileride açılacak olan otoyollarının hız sınırı 120'den 140'a çıkartılacak.

Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?

OTOYOL HIZ SINIRI GÜNCELLEMESİ NE ZAMANDAN BERİ GEÇERLİ OLACAK?

Yeni güncelleme 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?

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