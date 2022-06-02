Haberler Yaşam Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?

Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:49

Otoyollarda hız sınırı 2022 yükseltildi! Otoyol hız sınırı ne kadardı, ne kadar yükseltildi?

Yeni uyulamaya göre otoyol hız sınırlarında güncellemeye gidildi. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni tarifeyle birlikte araçlar otoyollarında daha hızlı ilerleyebilecekler. İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını böylelikle yeniden belirlemiş oldu. Araç sürücüleri de otoyol hız sınırı 2022 ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı imzasıyla 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Peki, otoyol hız sınırı ne kadara yükseltildi? İşte detaylar…