Haberler Yaşam ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!

Giriş Tarihi: 21.10.2022 23:25 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 23:25

ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!

Son dönemde gündeme gelen bir konu da ilk kez otomobil alacak olan vatandaşlara belirli koşullar göz önüne alınarak ÖTV'siz araba satılacağı oldu. Sosyal medyadaki bu iddialarla beraber araba alma hayali kuran binlerce vatandaş "2022 ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularıyla yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Peki, 2022 ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İşte otomobil fiyatları ve vergi indirimi konusundaki son gelişmeler...