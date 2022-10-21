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Haberler Yaşam ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 23:25 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 23:25

ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV'siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!

Son dönemde gündeme gelen bir konu da ilk kez otomobil alacak olan vatandaşlara belirli koşullar göz önüne alınarak ÖTV'siz araba satılacağı oldu. Sosyal medyadaki bu iddialarla beraber araba alma hayali kuran binlerce vatandaş "2022 ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularıyla yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Peki, 2022 ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İşte otomobil fiyatları ve vergi indirimi konusundaki son gelişmeler...

ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!

Vatandaşlar son dönemde "2022 ÖTV indirimi gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medyada ilk kez araç sahibi olacak vatandaşlara 5 sene satış yapmama koşulu ile vergisiz otomobil satılacağı iddiaları sonrası gözler konuyla ilgili gelişmelere çevrildi. ÖTV indirimi konusu piyasa takipçileri tarafından gündem olmaya devam etse de henüz bunu doğrular nitelikte bir açıklama bulunmuyor. İşte yeni ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarındaki etkileri ve son durum...

ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

Araç satın alacak ve aracını satacak vatandaşlar ÖTV indirimi konusunda son durumu merak ediyor. İndirim gelmesi halinde değişmesi ve düşmesi beklenen otomobil fiyatları son dönemde sıfır ve 2. El piyasasında artış gösterdi.

İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması konuşuluyor.

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ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

ÖTV İNDİRİMİ 2022 gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? İlk araba alacaklara özel ÖTV’siz otomobil satışı var mı? İşte vergi indirimi ile ilgili son durum!

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

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