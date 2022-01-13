ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu?

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte otomobil alımında uygulanan ÖTV matrah limitlerinde düzenlemeye gidildi. ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır sorusu; otomotivde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahındaki bu düzenlemenin ardından gündem konusu oldu. Sıfır araç piyasasında indirime sebep olacak bu hamlenin ardından otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu sorusu da yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Peki hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte detaylar.