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Haberler Yaşam ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 09:27

ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu?

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte otomobil alımında uygulanan ÖTV matrah limitlerinde düzenlemeye gidildi. ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır sorusu; otomotivde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahındaki bu düzenlemenin ardından gündem konusu oldu. Sıfır araç piyasasında indirime sebep olacak bu hamlenin ardından otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu sorusu da yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Peki hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte detaylar.

ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu?

ÖTV matrahı düzenlemesi, dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte bir kez daha vatandaşların gündemine oturdu. Sıfır araç alımında kolaylık sağlayacak olan düzenleme sonrası ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır soruları yanıt arıyor. Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu? İşte, otomobil alımında uygulanacak yeni matrah limitleri ve merak edilenlerin yanıtı.

ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu?

ÖTV MATRAHI NEDİR?

Bir kazancın vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan, kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölüme matrah adı verilir.

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ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu?

MATRAH BELİRLEME USULLERİ NELERDİR?

Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.

Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.

Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.

İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.

ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu?

OTOMOTİVDE ÖTV DÜZENLEMESİ KARARI RESMİ GAZETE'DE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? Otomotivde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları ne oldu?

İŞTE YENİ MATRAH LİMİTLERİ!

Karara göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak.

120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi.

175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.

ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu.

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

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