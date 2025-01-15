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Haberler Yaşam ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete'de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:16

ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete'de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

Engelli bireyler ÖTV muafiyetli araç listesi 2025 için araştırmalarına hız kazandırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni mevzuatla, ÖTV istisnası kapsamındaki şartlar güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, araçlarda %40 yerli üretim zorunluluğu getirildi. Ayrıca, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle satın aldığı araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla yükseltildi. Bu kapsamda ÖTV'siz alınabilecek otomobiller listesi inceleniyor. Peki, Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? İşte, detaylar...

ÖTV’SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete’de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

ÖTV muafiyetli araçlar listesi 2025 binlerce araç sahibi tarafından araştırılıyor. Engellilerin ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Araç almayı düşünen engelli bireyler "Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖTV'siz engelli araçlar listesi...

ÖTV’SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete’de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yer alan kararla beraber engellilerin alacakları ÖTV'siz araçlar yüzde 40 yerli olmak zorunda. Böylelikle ithal lüks araçlar engelli aracı olamayacak.

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ÖTV’SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete’de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 230 bin TL olacak.

ÖTV’SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete’de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

10 YIL KULLANMA ZORUNLULUĞU

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında engelli aracı alanlar 5 yıl yerine araçları 10 yılda bir değiştirebileceler. Bu durumda araçlar en az 10 yıl boyunca satılamayacak.

ÖTV’SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete’de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

Ötv muafiyeti kapsamına giren araçlar şu şekilde sıralandı:

- Togg T10X

- Fiat Egea Ailesi

- Renault Clio

- Renault Megane

- Renault Duster

- Hyundai i10

- Hyundai i20

- Hyundai Bayon

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla

Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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