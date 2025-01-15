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ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete'de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:16
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ 2025 | Resmi Gazete'de yayınlandı! Engelli araç limiti ne kadar oldu, ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
Engelli bireyler ÖTV muafiyetli araç listesi 2025 için araştırmalarına hız kazandırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni mevzuatla, ÖTV istisnası kapsamındaki şartlar güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, araçlarda %40 yerli üretim zorunluluğu getirildi. Ayrıca, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle satın aldığı araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla yükseltildi. Bu kapsamda ÖTV'siz alınabilecek otomobiller listesi inceleniyor. Peki, Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? İşte, detaylar...