Haberler Yaşam OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023'te hangi parti kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 15:53

OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023'te hangi parti kaçıncı sırada?

14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023 belli oldu! Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve diğer ittifaklarla partilerin yerleri belli oldu. Buna göre toplamda 20 parti ve ittifak seçime girecek. Bu noktada "oy pusulası sıralamasında hangi parti kaçıncı sırada?" sorusu yöneltilmekte. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi'nin yerleri belirlendi. İşte 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması ile partilerin yerleri