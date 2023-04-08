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Haberler Yaşam OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023'te hangi parti kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 15:53

OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023'te hangi parti kaçıncı sırada?

14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023 belli oldu! Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve diğer ittifaklarla partilerin yerleri belli oldu. Buna göre toplamda 20 parti ve ittifak seçime girecek. Bu noktada "oy pusulası sıralamasında hangi parti kaçıncı sırada?" sorusu yöneltilmekte. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi'nin yerleri belirlendi. İşte 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması ile partilerin yerleri

OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023’te hangi parti kaçıncı sırada?

14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralamasında ittifaklar ve partilerin yeri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu kuralarında ilk partilerin, daha sonra ittifakların içindeki partilerin sıralaması belli oldu. 14 Mayıs Genel seçimlerinde böylece vatandaşlar milletvekili oyları için oy vereceği partilerin sıralaması belli oldu. İşte oy pusulası sıralaması 2023

OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023’te hangi parti kaçıncı sırada?

YSK KURALARI ÇEKTİ

Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. YSK'da 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çekilen kura sonucu partilerin yerleri belli oldu.

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OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023’te hangi parti kaçıncı sırada?

Sıralama şu şekilde:

  1. Yeni Türkiye Partisi
  2. Türkiye Değişim Partisi
  3. Millet Partisi
  4. Hak ve Özgürlükler Partisi
  5. Sosyalist ve Güçler İttifakı
OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023’te hangi parti kaçıncı sırada?
  1. Genç Parti
  2. Memleket Partisi
  3. Cumhur İttifakı
  4. Emek ve Özgürlük İttifakı
  5. Büyük Türkiye Partisi
OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU! YSK kura çekimi sonrası 14 Mayıs seçimleri oy pusulası sıralaması 2023’te hangi parti kaçıncı sırada?
  1. Adalet Birlik Partisi
  2. Anavatan Partisi
  3. Yenilik Partisi
  4. Halkın Kurtuluş Partisi
  5. Milli Yol Partisi
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