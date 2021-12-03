Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye’si Öykü Karayel hakkında bilinmeyenler
Giriş Tarihi: 03.12.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 15:05

Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye’si Öykü Karayel hakkında bilinmeyenler

Star Tv ekranlarında 3 Aralık Cuma günü başlayacak olan Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakterine Öykü Karayel hayat verecek. İki çocuk annesi güzel bir kadın olan, çok küçük yaşta annesini kaybeden ve üvey anneyle büyüyen Asiye başrol karakter olarak dizide yer alacak. Peki; Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye'si Öykü Karayel hakkında bilinmeyenler.

Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye’si Öykü Karayel hakkında bilinmeyenler

"Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Kuzey Güney, Kalp Atışı, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan isim ekran hayatına yeni başlayacak olan Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakterine hayat verecek. İşte Öykü Karayel hakkında merak edilenler.

Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye’si Öykü Karayel hakkında bilinmeyenler

ASİYE / ÖYKÜ KARAYEL

İki çocuk annesi güzel bir kadındır. Çok küçük yaşta annesini kaybetmiş, üvey anneyle büyümüş, mutluluğunu Cemal'le yakalayacağına inanınca 17 yaşında kaçarak evlenmiştir. Hayatta her şeyi tek başına yapmak zorunda kalan Asiye bir gün bile şikayet etmeyen, çalışkan, cesur bir kadındır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye’si Öykü Karayel hakkında bilinmeyenler

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur ve ikiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek'in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı.

İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, Efes Özel Ödülü'nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır. Kalp Atışı dizisinde genç beyin cerrahı Eylül karakterini, Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Dilruba Sultan'ı canlandırmıştır. En son Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterine hayat vermiştir. Ünlü isim Can Bonomo ile evlidir.

Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye’si Öykü Karayel hakkında bilinmeyenler
SON DAKİKA