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Haberler Yaşam Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:06

Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum

Türkiye, oyuncu Sevil Akdağ'ın sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak katletmesini konuşuyor. Tutuklanan Sevil Akdağ'ın olay anını anlatırken pişkin sözleri dikkat çekti. Sevil Akdağ, Elif Kırav'ın kendisine saldırdığını söyledi ve, "Bir anda bıçak çıkardı. Ellerimi sıktı, sonra pek hatırlamıyorum yere düştü, bayıldı" dedi.

Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan oyuncu Sevil Akdağ'n ifadesi ortaya çıktı. Sevil Akdağ ifadesinde pişkin sözler kullandı.

Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Elif Kırav (29) ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra 19 Nisan günü sabaha karşı Kırav'ın Fatih'teki evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti.

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Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum

Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Sevil Akdağ, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.

Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum

Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sevil Akdağ, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde bekâr ve bir çocuğu olduğunu, oyunculuk yaptığını ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu belirtti.

Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum

Daha önceki aşamalarda sustuğunu ifade eden Akdağ, hakimlik sorgusunda özetle şunları söyledi: "Panik atak hastasıyım. Kendimi iyi hissetmiyordum. O gün evdeydim. Maktulü aradım. Bir mekân ismini söyledi, 'Ama zaten kapanacak sen bana gel' dedi. Gitmek istemedim. Çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu."