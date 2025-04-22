Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum

Daha önceki aşamalarda sustuğunu ifade eden Akdağ, hakimlik sorgusunda özetle şunları söyledi: "Panik atak hastasıyım. Kendimi iyi hissetmiyordum. O gün evdeydim. Maktulü aradım. Bir mekân ismini söyledi, 'Ama zaten kapanacak sen bana gel' dedi. Gitmek istemedim. Çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu."