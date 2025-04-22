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Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
11:06
Oyuncu Sevil Akdağ Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürmüştü! Katil arkadaştan pişkin savunma: Sonrasını hatırlamıyorum
Türkiye, oyuncu Sevil Akdağ'ın sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak katletmesini konuşuyor. Tutuklanan Sevil Akdağ'ın olay anını anlatırken pişkin sözleri dikkat çekti. Sevil Akdağ, Elif Kırav'ın kendisine saldırdığını söyledi ve, "Bir anda bıçak çıkardı. Ellerimi sıktı, sonra pek hatırlamıyorum yere düştü, bayıldı" dedi.