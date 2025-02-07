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Haberler Yaşam Özel dedektif tuzağından 'şantaj' çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 07:51

Özel dedektif tuzağından 'şantaj' çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı

İstanbul'da, kendisini aldattığını düşündüğü eşini dedektiflere takip ettirmek isterken dolandırıcılara 7 milyon lira kaptıran kadının şantaj kurbanı olduğu ortaya çıktı. Sahte dedektifler, ağlarına düşürdükleri talihsiz kadından 'Özel hayatı ihlal ettin, bunu eşine anlatırız' sözleriyle 7 milyon lira sızdırdı.

ÖMER ÇETİN
Özel dedektif tuzağından ’şantaj’ çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı

İstanbul'da eşinin kendisinden boşanmak istemesi üzerine aldatıldığını düşünen kadın, sahte özel dedektiflerin ağına düştü ve 7 milyon lirasını kaptırdı. Talihsiz kadının bu parayı şantaja uğradığı için verdiği ortaya çıktı.

Özel dedektif tuzağından ’şantaj’ çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı

Talihsiz kadın, eşinin izlenmesi için internette araştırma yapıyordu. "Özel dedektiflik ve dijital takip hizmetleri" başlıklı bir linke tıklayan kadın, kendilerini dedektif olarak tanıtan şüphelilerle iletişime geçti. Sahte dedektifler, araştırmalarında 'gizli' ve 'ileri teknoloji' yöntemleri kullandıklarını iddia ederek kadını ikna etti.

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Özel dedektif tuzağından ’şantaj’ çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı

Hatta telefondan silinen mesajları geri getirebileceklerini ve geçmiş konuşmalara ulaşabileceklerini söyleyerek güvenini kazandılar. Ancak bunun için özel bir yazılım satın alması gerektiğini belirtti.

Özel dedektif tuzağından ’şantaj’ çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı

"EŞİNE VE ÇEVRENE ANLATIRIZ 7 MİLYON VER"

Kadın, önce küçük bir ödeme yaptı ancak, sahte dedektiflerin derdine çare olmayacağını anlayınca vazgeçmek istediğini sahte dedektiflere iletti.

Özel dedektif tuzağından ’şantaj’ çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı

Sahte dedektif çetesi ise ağına düşürdüğü kadını sıkıştırmak istedi. "Özel hayatı ihlal ettin, bunu eşine ve çevrene anlatırız" diyerek talihsiz kadını tehdit etti ve yaptıkları şantajla parça parça toplam 7 milyon lirasını aldı. Talihsiz kadın soluğu emniyette alınca, 7 kişilik sahte dedektif çetesi tek tek yakalandı ve tutuklandı.

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