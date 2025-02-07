Özel dedektif tuzağından ’şantaj’ çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı

Sahte dedektif çetesi ise ağına düşürdüğü kadını sıkıştırmak istedi. "Özel hayatı ihlal ettin, bunu eşine ve çevrene anlatırız" diyerek talihsiz kadını tehdit etti ve yaptıkları şantajla parça parça toplam 7 milyon lirasını aldı. Talihsiz kadın soluğu emniyette alınca, 7 kişilik sahte dedektif çetesi tek tek yakalandı ve tutuklandı.