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Özel dedektif tuzağından 'şantaj' çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
07:51
Özel dedektif tuzağından 'şantaj' çıktı: Aldatıldığını düşünen kadın 7 milyon lirasını kaptırmıştı
İstanbul'da, kendisini aldattığını düşündüğü eşini dedektiflere takip ettirmek isterken dolandırıcılara 7 milyon lira kaptıran kadının şantaj kurbanı olduğu ortaya çıktı. Sahte dedektifler, ağlarına düşürdükleri talihsiz kadından 'Özel hayatı ihlal ettin, bunu eşine anlatırız' sözleriyle 7 milyon lira sızdırdı.