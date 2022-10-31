Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'ten itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Mayıs 2012'de 3. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi ve Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.