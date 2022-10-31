Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

Mahir Ünal'ın istifası üzerinde AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevine Özlem Zengin getirildi. Tokat Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan isim arama geçmişlerindeki yerini aldı. Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular yanıt aramaya başladı. Görevden affını talep eden Ünal'ın ardından yeni görevinde tebrikleri kabul eden siyasi ismin hayatı yakın mercek altına alındı. Peki, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kimdir? İşte, Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler…