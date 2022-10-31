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Haberler Yaşam Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 31.10.2022 20:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 20:01

Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

Mahir Ünal'ın istifası üzerinde AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevine Özlem Zengin getirildi. Tokat Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan isim arama geçmişlerindeki yerini aldı. Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular yanıt aramaya başladı. Görevden affını talep eden Ünal'ın ardından yeni görevinde tebrikleri kabul eden siyasi ismin hayatı yakın mercek altına alındı. Peki, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kimdir? İşte, Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler…

Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

Özlem Zengin kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın görevden affını talep etmesi üzerine yerine Tokat Milletvekili Zengin getirildi. Daha önce 2018 ve 2021 yılları arasında da bu görevde bulunan siyasi için araştırmalar başladı. Özlem Zengin kariyeri, eğitimi ve hayatı ile vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, yanıtlar…

Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

YENİ BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM ZENGİN OLDU!

AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin yeniden AK Parti grup başkanvekilliğine getirildi. Zengin, 2018 ve 2021 yılları arasında da grup başkanvekilliği görevini yapmıştı.

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Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

27. Dönem Tokat Milletvekili olan Özlem Zengin 1969 yılında Tokat'ta doğdu.

Avukat olan Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'ten itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Mayıs 2012'de 3. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi ve Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

Özlem Zengin kimdir? Yeni AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin eğitimi, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı. 27. Dönemde Tokat Milletvekili olarak seçilen Zengin, Temmuz 2018 - Mart 2021 tarihleri arasında AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.

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