Özlü Sözler - Şairlerden, Yazarlardan En Derin, Etkileyici, Uzun ve Kısa Özlü Sözler

Yazarların, şairlerin ve ünlü düşünürlerin kaleme aldığı özlü sözler, okuyucuların ufkunu açarak derin düşüncelere dalmalarını sağlar. Edebi yetenekleri kuvvetli olan isimlerin kelimeleri kullanma yetisi, hemen herkes tarafından ilgiyle karşılanır. Hal böyle olunca, hislerini sözcüklere dökmek isteyen pek çok kişi en derin, etkileyici, uzun ve kısa özlü sözler için şairlerden ve yazarlardan alıntılara başvurabilir.

Edebiyata merakı olan ve kalemini kuvvetlendirmek isteyen pek çok kişi ünlü şairlerin, yazarların ve düşünürlerin özlü sözler içeren cümlelerinden faydalanmaktadır. Onların kelimeleri kullanma gücünden ilham almak şiir yazma veya duygularını sözcüklere dökme noktasında okurlara katkı sağlamaktadır. Ayrıca duygusal mesajlaşmalarda ve sosyal medyada da bu tip ifadelere sıkça yer verilmektedir. İşte, şairlerden ve yazarlardan en derin anlamlı, uzun ve kısa özlü sözler;

Uzun ve Kısa Özlü Sözler

İşte dünya ve Türk edebiyatından en anlamlı ve etkileyici özlü sözler;

  • "İnsan bazen sadece yorgun hissediyor. Küs, yalnız ya da aşık değil." (Cemal Süreya).
  • "Birine hayallerini sormak, onun ruhunu anlamak için en iyi yöntemdir." (William James)
  • "Mum olmak kolay değildir. Işık olmak için önce yanmak lazımdır." (Mevlâna)
  • "Her şey göründüğü gibi değildir. Eğer öyle olsaydı elimize aldığımız deniz suyu da mavi renkte olurdu." (George Orwell)
  • "Ve beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir?" (Oğuz Atay)
  • "Dünya, kalbi hassas olan kişilere çok ağır geliyor." (Cahit Zarifoğlu)
  • "Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Ve bütün umudum da kendimde." (Montaigne)
  • "Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım." (Freud)
  • "Beni üzecek gücü sana verdiğim için kendimden özür dilerim." (Franz Kafka)
  • "Unutma, düşman kör nişancıdır. Dostun ise nereden yaralayacağını çok iyi bilir…" (La Edri)
  • "En güzel intikam başarıdır. Seni sevmeyen herkesi üzer." (Lacan)
  • "Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır." (Platon)
  • "Açıklamalarla vaktini harcama. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyarlar." (Paulo Coelho)
  • "Düştüğümüz kuyular sandığımız kadar dipsiz değil aslında, tutunmaya çalıştığımız ipler çok kısa." (Charles Bukowski)
  • "İyiler kaybetmez, kaybedilir."
  • "Hayatta en değerli olan şey zamandır. Kime hediye ettiğine dikkat et." (Özdemir Asaf)

Yazarlardan, Şairlerden ve Düşünürlerden Etkileyici Sözler

Şair ve edebiyatçıların yazdığı etkili sözler daha çok edebi anlamda insan ruhuna dokunurken, düşünürlerin yazmış olduğu etkileyici sözler de daha çok insan zihnini harekete geçirmeyi planlayan, derin ve felsefeye dayanan sözlerdir. Bunların en nadide örnekleri de aşağıdaki sözler ve benzerleridir.

  • "Sabır, kanaat ve utanç, akıllı insanın üç askeridir." (Hacı Bektaş-ı Veli)
  • "Nefret, başarısızlığa uğramış sevgidir." (Soren Kierkegaard)
  • "İnsanlar daima korktukları insanları incitmek yerine yakınlarını incitmeyi daha güvenli bulurlar." (Niccolo Machiavelli)
  • "Hiç kimse için mükemmel olmak zorunda değilsin. Hayatındaki insanlar seni olduğun gibi sevecek karakterde olmalı." (Eric Fromm)
  • "Eğer bir şeye sahip değilsen, onu kaybedemezsin." (Dostoyevski)
  • "Kimse görmediği zaman da doğruyu yapan kişi, asıl kişilikli olandır." (J.C. Watts)
  • "Her zaman mutlu olursak bu hayatta hayal kuracak ne kalır?" (Dostoyevski)
  • "Aptallar ne affeder ne unutur. Saflar affeder ve unutur. Akıllılar ise affeder ama asla unutmaz." (Thomas Szasz)
"Düşlemek, başarmanın yarısıdır." – Theodore Roosevelt

"Zaman, en değerli şeydir. Onu nasıl harcadığın seni tanımlar." – Steve Jobs

"Büyük işler başarmak için, önce büyük düşünmek gerekir." – Ralph Waldo Emerson

"Bir insan neyi sevdiğini bilir, neyi sevmediğini ise yaşadıkça öğrenir." – Carl Jung

Gerçek özgürlük, kendi seçimlerini yapabilme gücüdür.

"Hayat, cesaretle başlar ve cesaretle devam eder." – Mary Anne Radmacher

Hayat, bir tren yolculuğuna benzer. İyi bir yolculuk yapabilmek için doğru trenin içinde olman gerekir.

Düşlerimize ulaşmak için yapmamız gereken tek şey, onları kovalamaktır.