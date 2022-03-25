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Haberler Yaşam PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:50

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PAEM komiser yardımcısı yapılacağı müjdesi verildi. Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. PAEM 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak. Peki PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, başvurular başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 1.000 öğrenci alımı duyurusunun ardından başvuru tarihi, şartları gibi bilgiler gün içinde sorgulanıyor. Peki PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 komiser alımı şartları henüz açıklanmadı, geçmiş dönemde aranan şartlar ise şu şekildeydi:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

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PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
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PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
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