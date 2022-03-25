Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PAEM komiser yardımcısı yapılacağı müjdesi verildi. Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. PAEM 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak. Peki PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? 1000 PAEM 7.dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?