Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) komiser yardımcısı adayı alımı yapılacağı duyuruldu. 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere toplamda 1000 PAEM komiser yardımcısı alınacak. Bu kapsamda; "PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt aranıyor. PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı sınavı için ise başvurular EGM Personel Bilgi Sistemi PBS üzerinden yapılacak.