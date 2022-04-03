PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları başladı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:



En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,



Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,



Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,