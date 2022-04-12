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Haberler Yaşam Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu! Şahbaz Şerif kimdir, kaç yaşındadır?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 16:19

Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu! Şahbaz Şerif kimdir, kaç yaşındadır?

Pakistan'da İmran Han hükümeti yapılan protestolardan sonra meclis feshedilmişti. Daha sonra yapılan güven oylamasında gereken oyu alamayan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkenin erken seçime gideceğini açıkladı. Güven oyu alamadığı için hükümeti düşen İmran Han sonrası parlamento yeni başbakanı seçti. 172 oy barajını geçen isim Şahbaz Şerif oldu. Pakistan'ın en büyük eyaletlerinden biri olan Pencap'ın eski başbakanlığını üstlenen Şerif, yeni Pakistan Başbakanı oldu. Peki, Şahbaz Şerif kimdir, partisi nedir?

Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu! Şahbaz Şerif kimdir, kaç yaşındadır?

Pakistan'da seçimler sonrası yeni başbakan belli oldu. İmran Han 4 yıllık görev süresinden sonra yerini 71 yaşındaki Şahbaz Şerif'e bıraktı. İmran Han'ın güvenoyu alamaması sonrası seçimlere giden Pakistan, yeni başbakanını seçmiş oldu. Parlamentoda 174 oy alan Şerif'in daha önce 3 dönem Pencap başbakanlığı bulunuyor. İşte Şahbaz Şerif'in hayatı hakkında detaylar...

Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu! Şahbaz Şerif kimdir, kaç yaşındadır?

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF KİMDİR?

Pakistan'ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif, bu göreve 11 Nisan 2022 tarihinde atandı. 23 Eylül 1951 tarihinde Pakistan'ın Lahor kentinde doğan Şerif'in ailesi Hindistan'ın Pakistan ile bölünmesinden dolayı 1951 yılında Pakistan'a göçtü.

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Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu! Şahbaz Şerif kimdir, kaç yaşındadır?

Şerif şimdiye kadar iki evlilikte bulundu. Begum Nusrat ve Tehmina Durrani ile evlenen Şerif'in çocuklarından Hamza Şerif de siyaset içerisindedir.

Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu! Şahbaz Şerif kimdir, kaç yaşındadır?

Meclisteki oylamada Pakistan Müslüman Ligi-Navaz lideri Şahbaz Şerif 174 oy alarak Pakistan'ın yeni başbakanı oldu. 1980'li yıllarda siyasete atılan Şerif, ilk olarak maliye bakanlığında çalıştı. 1988'de Pencap İl Meclisi, 1990'da Ulusal İl Meclisi'ne seçildi. 1993'te tekrardan Pencap İl Meclisi'ne seçilen Şerif, 197 yılında Pencap başbakanı oldu. 2013 ile 2018 yılları arasında da Pencap başbakanlığını yürüten Şerif, 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren Pakistan'ın başbakanı olmuş durumda.

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