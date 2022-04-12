Haberler Yaşam Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu! Şahbaz Şerif kimdir, kaç yaşındadır?

Giriş Tarihi: 12.04.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 16:19

Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu! Şahbaz Şerif kimdir, kaç yaşındadır?

Pakistan'da İmran Han hükümeti yapılan protestolardan sonra meclis feshedilmişti. Daha sonra yapılan güven oylamasında gereken oyu alamayan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkenin erken seçime gideceğini açıkladı. Güven oyu alamadığı için hükümeti düşen İmran Han sonrası parlamento yeni başbakanı seçti. 172 oy barajını geçen isim Şahbaz Şerif oldu. Pakistan'ın en büyük eyaletlerinden biri olan Pencap'ın eski başbakanlığını üstlenen Şerif, yeni Pakistan Başbakanı oldu. Peki, Şahbaz Şerif kimdir, partisi nedir?