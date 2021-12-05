Pantene 2021 Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül alanlar listesi

Pantene işbirliğiyle bu yıl 47.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buluyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen ödül töreninde yine ünlü akını olacak. Farklı kategorilerde enlerin seçileceği törenle ilgili olarak "Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödül sahipleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler detayları merak ederek törenin başlamasıyla beraber araştırmalarına başladı. Peki, Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? İşte tüm detaylar...