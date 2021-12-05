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Haberler Yaşam Pantene 2021 Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül alanlar listesi
Giriş Tarihi: 05.12.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 14:01

Pantene 2021 Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül alanlar listesi

Pantene işbirliğiyle bu yıl 47.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buluyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen ödül töreninde yine ünlü akını olacak. Farklı kategorilerde enlerin seçileceği törenle ilgili olarak "Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödül sahipleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler detayları merak ederek törenin başlamasıyla beraber araştırmalarına başladı. Peki, Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? İşte tüm detaylar...

Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül alanlar listesi

Pantene Altın Kelebek ödül alanlar listesi akşam saatleriyle beraber özellikle medya ve magazin gündeminin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bu yıl da sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği tören Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak ve ünlü isimler ödüllerini alacak. Öte yandan vatandaşlar "Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Pantene Altın Kelebek ödül alan ünlüler listesi ve detaylar...

Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül alanlar listesi

Henüz ödül alan isimler belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül alanlar listesi

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ HAKKINDA

Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

5 Aralık Pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D'de canlı yayınlanacak. 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Kanal D ve Teve 2'de ekranlara gelecek.

Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül alanlar listesi

Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü. Üç ünlü oyuncu, ödüllerini 5 Aralık'ta gerçekleşecek törende alacak.

Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül alanlar listesi

Pantene Altın Kelebek gecesinin açılış şovu da büyük ses getirecek. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in sergileyeceği şov, uzun süre konuşulacak.

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