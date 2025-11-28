Haberler
Yaşam
Papa 14. Leo İznik'te: Dünyanın dört bir yanından geldiler! İlçede büyük heyecan
Giriş Tarihi: 28.11.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 16:45
Papa 14. Leo İznik'te: Dünyanın dört bir yanından geldiler! İlçede büyük heyecan
Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katılmak üzere İznik'e geldi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa'nın katıldığı ayini izlemek üzere Bazilika'nın etrafında toplandı.