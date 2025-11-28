Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Papa 14. Leo İznik'te: Dünyanın dört bir yanından geldiler! İlçede büyük heyecan
Giriş Tarihi: 28.11.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 16:45

Papa 14. Leo İznik'te: Dünyanın dört bir yanından geldiler! İlçede büyük heyecan

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katılmak üzere İznik'e geldi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa'nın katıldığı ayini izlemek üzere Bazilika'nın etrafında toplandı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Remzi YILMAZ
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Bursa'nın tarihi ilçesi İznik'e geldi.

2014 yılında İznik gölü içinde keşfedilen antik Bazilika önünde ayin gerçekleştiren Papa'ya, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar eşlik etti.

Resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'ye gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Ankara ve İstanbul'daki temaslarının ardından Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

325 yılında Roma İmparatoru Kostantin tarafından gerçekleştirilen, erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan Birinci İznik Konsil'inin bin 700'üncü yıl dönümünün kutlanacağı yer olan İznik Gölü kenarındaki antik Bazilikayı ziyaret eden Papa, geniş güvenlik önlemleri altında burada bir ayin gerçekleştirdi.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa'nın katıldığı ayini izlemek üzere tarihi Bazilika'nın etrafında toplanırken; Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da ilçeye gelmesiyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya'dan da çok sayıda kişi İznik'e geldi.

DÜNYANIN GÖZÜ İZNİK'TEYDİ

Papa 14'ncü Leo'nun ziyareti kapsamında bölgede çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Hem karada hem de göl üzerinde olmak üzere 2 Bin 500 emniyet mensubu görev yaptı.

Dünyanın birçok ülkesinde basın mensubu da bu tarihi ana şahitlik etmek için İznik'e gelirken, gerçekleştirilen ayin dünya televizyonlarından da canlı olarak yayınlandı.

Papa'nın yönettiği dua ayini için antik bazilika yanına özel bir platform kuruldu. Gerçekleştirilen ayinin, sadece dinsel değil aynı zamanda ekümenik ve Hıristiyan dünyasında birlik çağrısı ve hoşgörü mesajı için sembolik bir adım olarak değerlendirildi.

