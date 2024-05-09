Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!

ESENLER'E GÖTÜRÜLMÜŞ

Yaşadıkları Şehirüstü Mahallesini ve şehri sokak sokak dolaşıp kayıp ilanı da verdikleri akıllı papağanlarının İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrenmeleri üzerine çağrı yapan Zeycan Sirkecioğlu, "Can ismine duyarlıdır. Hemen ses verir. Allah rızası için bu kuşu gören varsa bize haber versin. İnşallah hayırlı bir haber duyarsam çok mutlu olacağım" dedi.