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Haberler Yaşam Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:35

Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!

Amasya'da yaşayan Zeycan ve İsmet Sirkecioğlu'nun papağanı Can 8 ay önce kayboldu. Her gün gözyaşı dökerek dönmesini bekledikleri Can'ın İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrenen aile, yardım çağrısında bulundu: Bulana büyük ödül vereceğiz!

İHA
Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!

Amasya'da yaşayan Zeycan ve İsmet Sirkecioğlu çiftçi, 8 ay önce kaybolan 'Can' adlı papağanları için her gün ağlayıp gözyaşı döküyor. 20 yıldır besledikleri can dostlarının İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrenen Sirkecioğlu ailesi, bulana para ödülü vereceklerini açıkladı.

Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!

ESENLER'E GÖTÜRÜLMÜŞ

Yaşadıkları Şehirüstü Mahallesini ve şehri sokak sokak dolaşıp kayıp ilanı da verdikleri akıllı papağanlarının İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrenmeleri üzerine çağrı yapan Zeycan Sirkecioğlu, "Can ismine duyarlıdır. Hemen ses verir. Allah rızası için bu kuşu gören varsa bize haber versin. İnşallah hayırlı bir haber duyarsam çok mutlu olacağım" dedi.

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Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!

"CAN'IMIZA KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

Can'a eş olarak alıp 10 yıldır besledikleri 'Boncuk' adlı diğer papağanlarının da durumdan olumsuz etkilendiğine değinen 62 yaşındaki Sirkecioğlu, "Benim ne demek istediğimi hayvanları sevenler daha iyi anlar.

Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!

O benim evladım gibiydi. Hayvanlara işkence yapan kişiler var. Kuşumuz inşallah iyi, merhametli birinin elindedir. Sabah, akşam gözyaşı döküyorum. Gören, duyan varsa lütfen bize bildirsin. Can'ımızı bize kavuştursunlar" diye konuştu.

Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!
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