Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!

Amasya'da yaşayan Zeycan ve İsmet Sirkecioğlu çiftçi, 8 ay önce kaybolan 'Can' adlı papağanları için her gün ağlayıp gözyaşı döküyor. 20 yıldır besledikleri can dostlarının İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrenen Sirkecioğlu ailesi, bulana para ödülü vereceklerini açıkladı.