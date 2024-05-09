Haberler
Yaşam
Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
10:35
Papağan Can 8 aydır kayıp! Sahibi gözyaşları ile yardım istedi: Bulana büyük ödül veririm!
Amasya'da yaşayan Zeycan ve İsmet Sirkecioğlu'nun papağanı Can 8 ay önce kayboldu. Her gün gözyaşı dökerek dönmesini bekledikleri Can'ın İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrenen aile, yardım çağrısında bulundu: Bulana büyük ödül vereceğiz!