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Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:12

PARİS 2024 OLİMPİYATI NE ZAMAN BİTİYOR? Paris 2024 Yaz Olimpiyatı kapanış töreni ne zaman, saat kaçta?

Fransa'nın Başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyatları bitiş tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ülkemizden toplamda 101 sporcunun katılım gerçekleştirdiği Paris Olimpiyatları'nda, Filenin Sultanları yarı finale yükselme başarısını göstermiş, Hatice Akbaş, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ise gümüş madalya kazandılar. Peki, Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman bitiyor, kapanış töreni saat kaçta? İşte detaylar;

PARİS 2024 OLİMPİYATI NE ZAMAN BİTİYOR? Paris 2024 Yaz Olimpiyatı kapanış töreni ne zaman, saat kaçta?

Paris Yaz Olimpiyatları'nın sonuna geldik. Türkiye'den 101 sporcunun katılım sağladığı Paris Olimpiyatları'nda Hatice Akbaş, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya, Mete Gazoz, Ulaş Berkim, Abdullah Yıldırmış, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Esra Yıldız Kahraman ise bronz madalya kazandılar. Peki, Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman bitiyor, kapanış töreni saat kaçta? İşte detaylar;

PARİS 2024 OLİMPİYATI NE ZAMAN BİTİYOR? Paris 2024 Yaz Olimpiyatı kapanış töreni ne zaman, saat kaçta?

OLİMPİYAT OYUNLARI 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz cuma günü başlayan Yaz Olimpiyatları, 11 Ağustos'ta sona erecek.

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PARİS 2024 OLİMPİYATI NE ZAMAN BİTİYOR? Paris 2024 Yaz Olimpiyatı kapanış töreni ne zaman, saat kaçta?

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ SPORCULAR MADALYA KAZANDI?

Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (Atıcılık) - Gümüş Madalya

Mete Gazoz - Ulaş Berkim Tümer - Abdullah Yıldırmış (Okçuluk) - Bronz Madalya

PARİS 2024 OLİMPİYATI NE ZAMAN BİTİYOR? Paris 2024 Yaz Olimpiyatı kapanış töreni ne zaman, saat kaçta?

Buse Tosun Çavuşoğlu - (Güreş) - Bronz Madalya

Esra Yıldız Kahraman - (Boks) - Bronz Madalya

Hatice Akbaş - (Boks) - Gümüş Madalya

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