PARİS 2024 OLİMPİYATI NE ZAMAN BİTİYOR? Paris 2024 Yaz Olimpiyatı kapanış töreni ne zaman, saat kaçta?

Paris Yaz Olimpiyatları'nın sonuna geldik. Türkiye'den 101 sporcunun katılım sağladığı Paris Olimpiyatları'nda Hatice Akbaş, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya, Mete Gazoz, Ulaş Berkim, Abdullah Yıldırmış, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Esra Yıldız Kahraman ise bronz madalya kazandılar. Peki, Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman bitiyor, kapanış töreni saat kaçta? İşte detaylar;