Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
14:12
PARİS 2024 OLİMPİYATI NE ZAMAN BİTİYOR? Paris 2024 Yaz Olimpiyatı kapanış töreni ne zaman, saat kaçta?
Fransa'nın Başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyatları bitiş tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ülkemizden toplamda 101 sporcunun katılım gerçekleştirdiği Paris Olimpiyatları'nda, Filenin Sultanları yarı finale yükselme başarısını göstermiş, Hatice Akbaş, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ise gümüş madalya kazandılar. Peki, Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman bitiyor, kapanış töreni saat kaçta? İşte detaylar;