Pasifik GYO halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? 2021 Pasifik GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu

PASİFİK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.

Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapılacak.

PASİFİK GYO HALKA ARZ KODU

Pasifik GYO, Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görecek.

PASİFİK GYO HAKKINDA

Pasifik GYO, bağlı bulunduğu Pasifik Grubu'nun Next Level Ankara; Next Level Loft, Next Level Çayyolu gibi gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde ilklere imza atan vizyonu, zengin deneyimi ve güçlü sermaye yapısı ile Türkiye'nin önde gelen GYO şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Bünyesinde, Türkiye'nin en büyük karma projesi olan Merkez Ankara ve İstanbul'un kalbinde hayata geçirilecek Levent projelerini barındıran Pasifik GYO, sağlıklı ve güvenilir büyümesini sürdürerek gayrimenkul portföyünü genişletmeyi, değer üretmeyi, böylece hissedarlarına, paydaşlarına, müşterilerine ve ülkemize yeni yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor.