Pasifik GYO halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? 2021 Pasifik GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu

Pasifik GYO halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Pasifik GYO halka arzında 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilirken yakın tarihlerde ise talep toplama süreçlerini gerçekleştirecek. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Pasifik GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Pasifik GYO ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte 2021 Pasifik GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu!