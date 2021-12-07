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Haberler Yaşam Pasifik GYO halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? 2021 Pasifik GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu
Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:25

Pasifik GYO halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? 2021 Pasifik GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu

Pasifik GYO halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Pasifik GYO halka arzında 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilirken yakın tarihlerde ise talep toplama süreçlerini gerçekleştirecek. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Pasifik GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Pasifik GYO ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte 2021 Pasifik GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu!

Pasifik GYO halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? 2021 Pasifik GYO halka arız hisse fiyatı ve kodu

SPK tarafından onaylanmasının ardından Pasifik GYO halka arz milyonların gündeminde bulunuyor. 9-10 Aralık tarihlerinde halka arz olacağının bilgisi verildi. Yakın zamanda borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler Pasifik GYO ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Pasifik GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili son bilgiler…

Pasifik GYO halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? 2021 Pasifik GYO halka arız hisse fiyatı ve kodu

PASİFİK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.

Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapılacak.

PASİFİK GYO HALKA ARZ KODU

Pasifik GYO, Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görecek.

PASİFİK GYO HAKKINDA

Pasifik GYO, bağlı bulunduğu Pasifik Grubu'nun Next Level Ankara; Next Level Loft, Next Level Çayyolu gibi gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde ilklere imza atan vizyonu, zengin deneyimi ve güçlü sermaye yapısı ile Türkiye'nin önde gelen GYO şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Bünyesinde, Türkiye'nin en büyük karma projesi olan Merkez Ankara ve İstanbul'un kalbinde hayata geçirilecek Levent projelerini barındıran Pasifik GYO, sağlıklı ve güvenilir büyümesini sürdürerek gayrimenkul portföyünü genişletmeyi, değer üretmeyi, böylece hissedarlarına, paydaşlarına, müşterilerine ve ülkemize yeni yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor.

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Pasifik GYO halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? 2021 Pasifik GYO halka arız hisse fiyatı ve kodu

PASİFİK GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay, Mehmet Erdoğan'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay ve Abdulkerim Fırat'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 13.500.000 TL nominal değerli 13.500.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.. Oransal dağıtıma göre yapılacaktır.

Halka arzda satış fiyatı 16,38 TL olarak belirlendi.

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