Pasifik GYO halka borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? Pasifik GYO halka arz oluyor

PASİFİK GYO HALKA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının 9-10 Aralık tarihlerinde yapılan halka arzında toplam büyüklük 1,1 milyar TL oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı için 9-10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan talep toplamada 1,1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşıldı.

PASİFİK GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Pasifik GYO paylarının mevcut halka arzında fiyat 16.38 TL olarak açıklanmıştı.

Tera Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada Pasifik GYO'nun sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 67,5 milyon TL nominal değerli halka arz edilen payın tamamının satıldığı duyuruldu.

Halka arzda toplam 48 bin 428 yatırımcıdan halka arz edilen 67,5 milyon TL nominal değerli payların yaklaşık 1,8 katına denk gelen 118,9 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Açıklamaya göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,9 katı talep geldi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için nihai tahsisat oranı yüzde 40'tan yüzde 55,9'a yükseltildi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen kısım yüzde 20'den yüzde 4,7'ye, yurt içi kurumsal Yatırımcıların nihai tahsisat oranı ise yüzde 40'tan yüzde 39,4'e azaltıldı.

PASİFİK GYO HAKKINDA

Pasifik GYO, bağlı bulunduğu Pasifik Grubu'nun Next Level Ankara; Next Level Loft, Next Level Çayyolu gibi gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde ilklere imza atan vizyonu, zengin deneyimi ve güçlü sermaye yapısı ile Türkiye'nin önde gelen GYO şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Bünyesinde, Türkiye'nin en büyük karma projesi olan Merkez Ankara ve İstanbul'un kalbinde hayata geçirilecek Levent projelerini barındıran Pasifik GYO, sağlıklı ve güvenilir büyümesini sürdürerek gayrimenkul portföyünü genişletmeyi, değer üretmeyi, böylece hissedarlarına, paydaşlarına, müşterilerine ve ülkemize yeni yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor.