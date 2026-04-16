Haberler Yaşam Pastanecilerin sır gibi sakladığı o taktik ortaya çıktı: Kalıptan pürüzsüz çıkan keklerin gizli kahramanı!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:50

Pastanecilerin sır gibi sakladığı o taktik ortaya çıktı: Kalıptan pürüzsüz çıkan keklerin gizli kahramanı!

Mutfakta en sık yaşanan aksiliklerden biri olan kekin kalıba yapışması sorunu, aslında oldukça basit bir yöntemle tarihe karışıyor. Kekiniz fırından çıktıktan sonra uygulayacağınız bu pratik teknik sayesinde, parçalanma riski olmadan pürüzsüz bir sonuç elde edebilirsiniz.

İşte kekinizi kalıptan tek hamlede çıkaracak o etkili yöntem ve detayları…

KEK KALIPTAN NASIL ÇIKARILIR?

Birçok kişi kek piştikten sonra sıcakken çıkarmaya çalışır ya da bıçak yardımıyla kenarlarını ayırmaya uğraşır. Ancak bu durum kekin formunun bozulmasına neden olur. Bunun yerine izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

İlk Sıcağının Geçmesini Bekleyin: Keki fırından çıkardıktan sonra yaklaşık 5-10 dakika oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

Islak Havlu Hazırlığı: Bir mutfak havlusunu soğuk suyla güzelce ıslatın ve fazla suyunu sıkın. Havlunun nemli ve soğuk olması yeterlidir.

Isı Şoku Yöntemi: Islak havluyu düz bir zemine yayın ve sıcak kek kalıbını doğrudan havlunun üzerine oturtun.

Bekleme Süresi: Kalıp havlunun üzerinde 3-4 dakika kadar beklediğinde, sıcak kalıp ile soğuk havlu arasında oluşan nem dengesi kekin kenarlardan kendiliğinden ayrılmasını sağlar.

NEDEN BU YÖNTEM İŞE YARIYOR?

Sıcak kalıbın altına soğuk ve ıslak bir havlu koyduğunuzda bir tür "ısı şoku" oluşur. Bu işlem kalıbın tabanında hafif bir buhar tabakası meydana getirerek kekin metal veya seramik yüzeye tutunmasını engeller. Sonuç olarak kalıbı ters çevirdiğinizde kekiniz pürüzsüz bir şekilde tabağa düşer.

DİĞER KRİTİK İPUÇLARI

Kekinizin her zaman garantili bir şekilde çıkması için hazırlık aşamasında şunlara da dikkat edebilirsiniz:

Yağlama ve Unlama: Kalıbı sadece yağlamak yetmeyebilir; yağ sürdükten sonra her yerine hafifçe un serpiştirip fazlasını silkelemek etkili bir koruma sağlar.

Soğuma Süresi: Keki tamamen soğumadan kalıptan çıkarmaya çalışmak, iç dokusunun henüz oturmamış olması nedeniyle parçalanmaya yol açabilir.

Kalıp Kalitesi: Eğer kalıbınızın yapışmaz özelliği yitirilmişse, yapışma riskinin yanı sıra sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Artık dakikalarca emek verdiğiniz keklerin kalıpta kalmasıyla vedalaşabilirsiniz. Islak havlu yöntemiyle hem zamandan tasarruf edecek hem de sunumlarınızı kusursuz hale getireceksiniz

