Haberler Yaşam Pazar tezgahındaki tuzak: Pazı sandığı zehirli otu yiyen uzman doktor ölümden döndü
Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 14:35

Pazar tezgahındaki tuzak: Pazı sandığı zehirli otu yiyen uzman doktor ölümden döndü

Mersin'in Mezitli ilçesinde pazardan pazı diye alınan ürünün zehirli tirşik otu çıkması üzerine bir doktor fenalaştı. Ağzında yanma ve küçük dilinde şişme oluşan hekim, eşinin müdahalesiyle toparlandı. Olayın ardından doktor çift, Türkiye'de sık görülen zehirli ot vakalarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mersin'de yaşayan iki doktor, pazardan aldıkları ve pazı sandıkları ürünün zehirli tirşik otu çıkması üzerine sağlık sorunu yaşadı. Mezitli ilçesindeki köy pazarından satın alınan ot, evde pişirildikten sonra tadına bakan Radyoloji Uzmanı Dr. Serkan Yüksel'de ani reaksiyona yol açtı.

Pazı diye alındı, tirşik otu çıktı

Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel ile eşi, geçen cumartesi günü alışveriş için semt pazarına gitti. Tezgahta gördükleri otu pazı olarak satın alan çift, ürünün görünümünden şüphe duyarak satıcıya birkaç kez teyit sordu. Beyaz ve pırasayı andıran sap yapısının tirşik otu olabileceği ihtimali dile getirilse de, satıcının "taze olduğu için böyle" yanıtı üzerine alışveriş tamamlandı.

Ağzında yanma ve şişme oluştu

Evde yıkanan otlar hazırlanırken çiftin ellerinde kaşıntı meydana geldi. Bunun, yan yana bulunan ısırgan otundan kaynaklanabileceği düşünüldü. Ancak pişirme işleminin ardından yemeği tadan Dr. Serkan Yüksel'de kısa sürede ağız içinde yanma, uyuşma ve küçük dilde şişme gelişti. Acil Tıp Uzmanı olan eşi, eşine müdahale ederek şikayetleri azaltmaya yönelik uygulamalarda bulundu.

Zehirli ot uyarısı

Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, satın aldıkları ürünün sonradan tirşik otu olduğunu anladıklarını belirtti. Tirşik otunun doğrudan tüketilmemesi gerektiğini, geleneksel olarak fermente edilerek zehrinin azaltıldığını ifade etti. Doğrudan tüketimin hava yolunu etkileyebileceğini ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini dile getiren Yüksel, benzer bir durumla karşılaşılması halinde acil servise başvurulması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan olayın daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten doktor çift, Türkiye'de özellikle köy pazarlarında satılan yabani otların tüketiminde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

