Pazar tezgahındaki tuzak: Pazı sandığı zehirli otu yiyen uzman doktor ölümden döndü

Pazı diye alındı, tirşik otu çıktı

Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel ile eşi, geçen cumartesi günü alışveriş için semt pazarına gitti. Tezgahta gördükleri otu pazı olarak satın alan çift, ürünün görünümünden şüphe duyarak satıcıya birkaç kez teyit sordu. Beyaz ve pırasayı andıran sap yapısının tirşik otu olabileceği ihtimali dile getirilse de, satıcının "taze olduğu için böyle" yanıtı üzerine alışveriş tamamlandı.