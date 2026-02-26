Haberler
Yaşam
Pazar tezgahındaki tuzak: Pazı sandığı zehirli otu yiyen uzman doktor ölümden döndü
Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 14:35
Pazar tezgahındaki tuzak: Pazı sandığı zehirli otu yiyen uzman doktor ölümden döndü
Mersin'in Mezitli ilçesinde pazardan pazı diye alınan ürünün zehirli tirşik otu çıkması üzerine bir doktor fenalaştı. Ağzında yanma ve küçük dilinde şişme oluşan hekim, eşinin müdahalesiyle toparlandı. Olayın ardından doktor çift, Türkiye'de sık görülen zehirli ot vakalarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.