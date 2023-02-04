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Haberler Yaşam Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:38

Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

Yoğun kar yağışı dolayısıyla vatandaşlar Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışının kent genelinde etkisini göstermesi nedeniyle Diyarbakır Valiliği vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Diyarbakır Şanlıurfa yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı sorusu gündem konusu oldu. Peki, Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? İşte Valilik açıklamaları…

Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

Diyarbakır'da meydana gelen yoğun tipi ve kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle vatandaşlar Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Sömestr tatilinin biteceği, ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü hakkında güncel duyurular takip ediliyor. ? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Meteoroloji'nin ve Valiliğin güncel duyuruları.

Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

4 ŞUBAT 2023 DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır'ın da dahil olduğu 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İlçe Beklenen Hava En Yüksek (°C)
Diyarbakır Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Bağlar Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Yenişehir Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Sur Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Kayapınar Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 1
Ergani Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 1
Çermik Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 3
Silvan Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 4
Bismil Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 5
Lice Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 4
Kulp Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 1
Hani Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Dicle Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Hazro Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Çüngüş Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 0
Çınar Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Kocaköy Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Eğil Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 3
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Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan Doğu bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

6 ŞUBAT PAZARTESİ DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Diyarbakır'da hava sıcaklığının 0 ila 6 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Kar yağışının görüldüğü kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

DİYARBAKIR VALİLİĞİ DUYURDU!

"Kıymetli Hemşehrilerim

#Diyarbakır'ımızda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Genel olarak yollarımız açık bulunmakta, lokal olarak kapalı kırsal yollarda ise ekiplerimiz özverili şekilde çalışmaktadır

Lütfen, güvenliğiniz için kar lastiği, zincir takılı araçla yola çıkınız."

Valilikten yapılacak duyurular ışığında haberimiz güncellenecektir.

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