Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

4 ŞUBAT 2023 DİYARBAKIR HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır'ın da dahil olduğu 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
İlçe Beklenen Hava En Yüksek (°C)
Diyarbakır Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Bağlar Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Yenişehir Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Sur Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Kayapınar Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 1
Ergani Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 1
Çermik Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 3
Silvan Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 4
Bismil Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 5
Lice Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 4
Kulp Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 1
Hani Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Dicle Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Hazro Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Çüngüş Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 0
Çınar Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Kocaköy Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 2
Eğil Sabah saatlerinden itibaren kar kağışlı. 3