Haberler Yaşam Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:38

Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı?

Yoğun kar yağışı dolayısıyla vatandaşlar Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışının kent genelinde etkisini göstermesi nedeniyle Diyarbakır Valiliği vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Diyarbakır Şanlıurfa yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı mı sorusu gündem konusu oldu. Peki, Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? İşte Valilik açıklamaları…