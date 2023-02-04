Haberler Yaşam Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?

Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 13:52

Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?

Niğde'de etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İki haftalık sömestr tatilinin bitip ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü okul olup olmayacağı bu kapsamda inceleniyor. 6 Şubat Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi sorusuyla incelenen konuya ilişkin Valilik açıklamaları takip ediliyor. Peki, Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Niğde haftalık hava durumu ve son açıklamalar.