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Haberler Yaşam Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 13:52

Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?

Niğde'de etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İki haftalık sömestr tatilinin bitip ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü okul olup olmayacağı bu kapsamda inceleniyor. 6 Şubat Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi sorusuyla incelenen konuya ilişkin Valilik açıklamaları takip ediliyor. Peki, Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Niğde haftalık hava durumu ve son açıklamalar.

Pazartesi Niğde’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?

6 Şubat Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi edildi sorusu vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Geçtiğimiz günlerde kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı kent merkezinde de etkisini göstermeye başladı. 15 tatilin bitişiyle birlikte okullara dönmeye hazırlanan öğrenciler ve veliler, Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. Peki, 6 Şubat Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi? İşte son durum…

Pazartesi Niğde’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?

4 ŞUBAT 2023 NİĞDE HAVA DURUMU

İlçe Beklenen Hava En Yüksek (°C)

Niğde Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 2

Altunhisar Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 2

Bor Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 2

Çamardı Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı -1

Çiftlik Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı -1

Ulukışla Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı 0

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Pazartesi Niğde’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?

6 ŞUBAT PAZARTESİ NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Niğde'de hava sıcaklığının -1 ila 2 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Kar yağışının görüleceği kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Pazartesi Niğde’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?

Valilikten yapılacak duyurular ışığında haberimiz güncellenecektir.

Pazartesi Niğde’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Niğde Valiliği açıklama yaptı mı?

İşte 5 günlük Niğde hava durumu tahminleri...

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