Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA

21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? sorusu hafta başında okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarıları sonrasında pek çok ilde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? soruları akıllara geliyor.

21 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;