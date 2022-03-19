Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklaması sonrasında yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti sebebiyle valilikler tarafından hafta içerisinde kar tatili açıklamaları peş peşe gelmişti. Pazartesi okula gidecek olan öğrenciler yaşadıkları illerde kar tatili olup olmayacağını merak ederek 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.