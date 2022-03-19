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Haberler Yaşam Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 02:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 02:48

Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklaması sonrasında yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti sebebiyle valilikler tarafından hafta içerisinde kar tatili açıklamaları peş peşe gelmişti. Pazartesi okula gidecek olan öğrenciler yaşadıkları illerde kar tatili olup olmayacağını merak ederek 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA

21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? sorusu hafta başında okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarıları sonrasında pek çok ilde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? soruları akıllara geliyor.

21 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA

İstanbul valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde eğitim kurumlarının 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiği duyuruldu.

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Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA

Ülke genelinde ise 18 Mart Cuma günü tatil edilen okulların Pazartesi günü de tatil olup olmayacağı henüz belli değil.

Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA

İl valilikleri tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve bölge müdürlükleri tarafından hazırlanan hava durumu raporlarına göre kar tatili kararları verilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi okul var mı, hangi illerde kar tatili var? | SON DAKİKA

Kar yağışı durumuna göre valilikler tarafından kar tatili olan iller belli olduğunda en güncel bilgilerle sabah.com.tr'de olacak.

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