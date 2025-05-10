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Pendik'te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin'i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
14:44
Pendik'te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin'i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!
İstanbul Pendik'te, 18 yaşındaki Duygu Şahin'i 45 bıçak darbesiyle öldüren kuzeni Talip Yıldız (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Olay, 29 Ekim 2024'te Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddianamede, Yıldız'ın Şahin ile gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği ve cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği belirtildi. İşte detaylar…