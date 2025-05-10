Pendik’te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin’i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!

"OĞLUMU İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM"



Talip Yıldız'ın babası Refik Yıldız, olay gecesi oğlunun odasından gelen sesler üzerine kapıyı araladığında Duygu'yu kanlar içinde gördüğünü anlattı. "Oğlum elinde bıçakla 'Polisi çağır, ben öldürdüm' dedi" diyen baba, oğlunu ilk kez böyle gördüğünü ifade etti. Anne Nazile Yıldız ise oğlunun "şeytan çıkmış gibi" olduğunu ve polisin gelmesiyle teslim olduğunu belirtti.





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