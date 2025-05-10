Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Pendik'te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin'i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:44

Pendik'te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin'i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!

İstanbul Pendik'te, 18 yaşındaki Duygu Şahin'i 45 bıçak darbesiyle öldüren kuzeni Talip Yıldız (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Olay, 29 Ekim 2024'te Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddianamede, Yıldız'ın Şahin ile gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği ve cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği belirtildi. İşte detaylar…

DHA
Pendik’te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin’i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!

Bursa'dan İstanbul'a akraba ziyareti için gelen Duygu Şahin, kuzeni Talip Yıldız ile 27 Ekim 2024'te bir eğlence mekanına gitti. Gece eve dönen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, Şahin'i darp ettikten sonra 45 kez bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Şahin'i yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pendik’te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin’i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!

"BOĞAZINI SIKIP SÜRÜKLEDİM"

İddianamede, Talip Yıldız'ın ifadesine yer verildi. Yıldız, Duygu Şahin ile teyze çocukları olduklarını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Evlilik planları yaptıklarını iddia eden Yıldız, olay gecesi Şahin'in eski sevgilisinden bahsetmesi üzerine öfkelendiğini belirtti. İfadesinde, "Duygu bağırmaya başladı, ağzını kapattım, boğazını sıkıp sürükledim. Gözüm dönmüştü, bıçağı sırtına sapladım" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pendik’te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin’i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!

"OĞLUMU İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM"

Talip Yıldız'ın babası Refik Yıldız, olay gecesi oğlunun odasından gelen sesler üzerine kapıyı araladığında Duygu'yu kanlar içinde gördüğünü anlattı. "Oğlum elinde bıçakla 'Polisi çağır, ben öldürdüm' dedi" diyen baba, oğlunu ilk kez böyle gördüğünü ifade etti. Anne Nazile Yıldız ise oğlunun "şeytan çıkmış gibi" olduğunu ve polisin gelmesiyle teslim olduğunu belirtti.

Pendik'te vahşet! Kuzenini bıçaklayarak öldürdü! Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video

Pendik’te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin’i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!

45 BIÇAK DARBESİ!

Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre, Duygu Şahin'in vücudunda 45 kesici-delici yara tespit edildi. Yaraların 23'ü öldürücü nitelikteydi. Şahin'in kanında yüksek düzeyde alkol bulunduğu, ölümün iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, Şahin'in telefonunda Yıldız ile mesajlaşmaların düzenli olarak silindiği belirlendi.

Pendik’te vahşet! Kuzeni Duygu Şahin’i metrelerce sürükleyip bıçakla katletti! İstenilen ceza belli oldu!

SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Talip Yıldız'ın Şahin ile duygusal yakınlık kurduğu, kıskançlık nedeniyle öfkelenerek cinayeti işlediği belirtildi. Yıldız hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.