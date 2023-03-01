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Pep Guardiola kimdir, kaç yaşında, nereli? Pep Guardiola depremzedelere yardım çağrısında bulundu
Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:52
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
11:52
Pep Guardiola kimdir, kaç yaşında, nereli? Pep Guardiola depremzedelere yardım çağrısında bulundu
Ünlü teknik direktörler Pep Guardiola ve Arsene Wenger ile birçok yıldız futbolcu, herkesi depremzedelere bağışta bulunmaya çağırdı. Manchester Citynin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Pep Guardiola kimdir, kaç yaşında, nereli?