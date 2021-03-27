Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Berat Kandili ile ilgili hadisleri: Berat Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler

Mübarek 3 aylardan olan Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gecede Berat Kandili idrak edilmektedir. İslam alemi için pek çok anlam ve önemi bulunan bu geceye Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" adı verilmiştir. Öte yandan bu önemli geceyi ibadet ve dualarla geçirecek olanlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Berat Kandili ile ilgili hadislerini okumak isteyerek bu yönde araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler ile tüm detaylar.