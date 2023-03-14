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Haberler Yaşam Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:34

Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek?

Her yıl olduğu gibi 14 Mart'ta Pi Günü kutlanıyor. İlk kez duyanlar veya konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler ''Pi sayısı nedir, neden kutlanıyor, Pi Günü nedir'' sorusuna yanıt arıyor. 14 Mart olmasının nedeni ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Bugün tüm dünyada 14 Mart'ta kutlanılır. Pi Günü San Frincisco'da ünlü fizikçi Larry SHAW tarafından kutlanmıştır. Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 senesinde Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış bir isimdir.

Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek?

Eski zamandan günümüze kadar gelen Pi Günü 14 Mart tarihinde kutlanıyor. Pi sayısı için günümüzde yaygın olan yaklaşım 3,14'tür. Ülkemizde 2007 yılında kutlanılan Pi Günü Amerikalılarda 12 Mart 2009 olarak ulusal Pi Günü ilan etmiştir. Peki Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek?

Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek?

14 MART DÜNYA Pİ GÜNÜ ANLAM NEDİR?

Pi sayısı, değeri tam olarak bilinmezken genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilmektedir. Sürekli kullanılış tarihi 250 yıl kadar önceye dayanmaktadır.

Eski Mısır'da Rhind Papirüsü'nde isminin geçtiği pi sayısı, Ludolp sayısı ya da başka bir deyişle Arşimet Sabiti olarak da söz edilmektedir. Pi sayısını Babilliler 3 ya da 3,125 olarak kabul etmişlerdir. Eski medeniyetlerden Mısırlılar ise 3,1604 şeklinde sabitlemiştir. Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 senesinde Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış bir isimdir.

Pi sayısı için günümüzde yaygın olan yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde sonsuz devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Pİ SAYISI GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Pi Sayısı gününü 14 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlanılır. Matematikçiler açısından bugün özel gündür. 14 Mart olmasının nedeni ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Bugün tüm dünyada 14 Mart'ta kutlanılır. Pi Günü San Frincisco'da ünlü fizikçi Larry SHAW tarafından kutlanmıştır. Ülkemizde ise 2007 yılında Pi Günü kutlanmıştır. Amerikalılar ise Pi Günü'nü 12 Mart 2009 olarak ulusal Pi Günü ilan etmiştir.

Dünya da her yıl 14 Mart'ta matematikçiler tarafından kutlanan Pi Günü, matematikte kullanılmakta olan sabit pi sayısı anısına kutlanır. 14 Mart günü Pi Sayısı olan 3,14'e benzemesi, bu tarihin bütün dünyada Pi Günü olarak anılmasına vesile olmuştur.

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Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek?
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