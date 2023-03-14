Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek?

Her yıl olduğu gibi 14 Mart'ta Pi Günü kutlanıyor. İlk kez duyanlar veya konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler ''Pi sayısı nedir, neden kutlanıyor, Pi Günü nedir'' sorusuna yanıt arıyor. 14 Mart olmasının nedeni ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Bugün tüm dünyada 14 Mart'ta kutlanılır. Pi Günü San Frincisco'da ünlü fizikçi Larry SHAW tarafından kutlanmıştır. Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 senesinde Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış bir isimdir.