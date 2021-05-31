HaberlerYaşamPiknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 12:08
Piknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece'de, bir kişinin kendisine yumrukla saldıran arkadaşını piknik tüpü ile dövdüğü anın görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aydın'ın Didim ilçesinde ise iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine piknik tüpü ve demirlerle saldırdı.