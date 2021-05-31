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Haberler Yaşam Piknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 12:08

Piknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de, bir kişinin kendisine yumrukla saldıran arkadaşını piknik tüpü ile dövdüğü anın görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aydın'ın Didim ilçesinde ise iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine piknik tüpü ve demirlerle saldırdı.

Piknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!

Akılalmaz olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işi yaptığı belirtilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Piknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!

Araç trafiğinin yaşandığı bulvarda meydana gelen kavgada trafik akışı dururken taraflar birbirlerine piknik tüpü ve metal parçalarla saldırdı.

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Piknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!

İki taraf birbirlerine fiziki olarak zarar verirken, trafikte kalan sürücülerin ise kavgayı korku dolu gözlerle izledikleri görüldü.

Piknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!

Video sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayın duyulmasının ardından emniyet güçlerinin kavgaya müdahale ettiği öğrenildi.

Piknik tüpü ve demirlerle saldırdılar! Meydan savaşı gibi kavga kamerada!

Şehir merkezinde piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga kamerada | Video

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