Pilotaj Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Pilotaj Taban Puanları ve Kontenjanları

Pilotaj 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Pilotaj sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Pilotaj bölümü taban puanları 2024…