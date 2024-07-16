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Haberler Yaşam Pilotaj Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Pilotaj Taban Puanları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:48

Pilotaj Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Pilotaj Taban Puanları ve Kontenjanları

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Pilotaj bölümü için araştırmalara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar Pilotaj 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin arasında yer alıyor. Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. Pilotaj 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Pilotaj Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Pilotaj Taban Puanları ve Kontenjanları

Pilotaj 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Pilotaj sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Pilotaj bölümü taban puanları 2024…

Pilotaj Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Pilotaj Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
4+0
5+0
5+0		 6
4
5
5		 3.752 (2023)
4.861 (2022)
6.082 (2021)
5.360 (2020)		 531,15512
524,52858
468,43696
521,06312
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 28+0+0+0+0
22+0
28+0
28+0		 28
22
5
28		 299.546 (2023)
442.377 (2022)
Dolmadı (2021)
620.000 (2020)		 307,79060
263,02222
Dolmadı
219,73930
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
6+0
5+0
5+0		 7
6
5
5		 948 (2023)
1.450 (2022)
2.111 (2021)
2.180 (2020)		 543,23776
537,71229
492,18788
532,88237
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Pilotaj (Fakülte) SAY 5+1+0+0+0
5+1
15+1
15+1		 6
6
16
16		 1.632 (2023)
2.457 (2022)
4.167 (2021)
4.520 (2020)		 539,34625
532,61613
477,11740
523,60861
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
5+0
7+0
6+0		 6
5
7
6		 2.919 (2023)
4.806 (2022)
6.152 (2021)
5.500 (2020)		 534,02573
524,67241
468,12882
520,64445
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
4+0
5+0
5+0		 6
4
5
5		 3.752 (2023)
4.861 (2022)
6.082 (2021)
5.360 (2020)		 531,15512
524,52858
468,43696
521,06312
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Hava Ulaştırma Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
5+0
5+0
6+0		 6
5
5
6		 4.679 (2023)
6.305 (2022)
7.497 (2021)
7.730 (2020)		 528,35101
520,89500
463,01830
514,92670
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
5+0
6+0
 7
5
6
 4.864 (2023)
8.043 (2022)
12.466 (2021)
— (2020)		 527,84502
516,94062
448,79217
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
7+0
6+0		 9
6
7
6		 5.927 (2023)
7.153 (2022)
9.704 (2021)
8.520 (2020)		 524,78645
519,00374
456,04916
513,16751
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+0+0+1
3+0
3+0
3+0		 4
3
3
3		 6.809 (2023)
7.769 (2022)
7.029 (2021)
7.440 (2020)		 522,62573
517,57663
464,70150
515,56452
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
5+0
5+0
 6
5
5
 6.811 (2023)
9.159 (2022)
15.966 (2021)
— (2020)		 522,62184
514,58922
441,18009
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+0+0+0
3+0
5+0
5+0		 3
3
5
5		 7.746 (2023)
11.801 (2022)
18.721 (2021)
14.700 (2020)		 520,47819
509,46780
435,81378
501,61285
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 8.578 (2023)
13.319 (2022)
18.092 (2021)
11.900 (2020)		 518,54092
506,79312
436,96161
506,42004
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 3+0+0+0+1
3+0
5+0
5+0		 4
3
5
5		 12.522 (2023)
14.237 (2022)
18.738 (2021)
14.400 (2020)		 510,39893
505,19812
435,76448
502,10682
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 37+0+0+0+0
37+0
31+0
31+0		 37
37
31
31		 203.502 (2023)
218.873 (2022)
184.066 (2021)
186.000 (2020)		 342,91534
328,41910
289,51028
332,92194
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 31+0+0+0+0
31+0
40+0
34+0		 31
31
40
34		 231.173 (2023)
249.949 (2022)
299.150 (2021)
257.000 (2020)		 331,14932
315,42757
248,07526
298,66046
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Hava Ulaştırma Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 31+0+0+0+0
31+0
31+0
34+0		 31
31
20
34		 255.210 (2023)
447.063 (2022)
Dolmadı (2021)
482.000 (2020)		 322,08784
262,13311
Dolmadı
239,01197
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 28+0+0+0+0
22+0
28+0
28+0		 28
22
5
28		 299.546 (2023)
442.377 (2022)
Dolmadı (2021)
620.000 (2020)		 307,79060
263,02222
Dolmadı
219,73930
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 39+0+0+0+0
30+0
34+0
 39
30
12
 365.318 (2023)
402.071 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 290,69205
271,16713
Dolmadı
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 19+0+0+0+0
20+0
20+0
22+0		 19
20
10
22		 382.106 (2023)
455.340 (2022)
Dolmadı (2021)
366.000 (2020)		 286,87494
260,64342
Dolmadı
263,80156
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 42+0+0+0+0
34+0
43+0
34+0		 42
34
11
34		 395.788 (2023)
468.465 (2022)
Dolmadı (2021)
461.000 (2020)		 283,94173
258,32690
Dolmadı
242,92546
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 17+0+0+0+0
20+0
25+0
28+0		 17
20
10
28		 416.353 (2023)
505.455 (2022)
Dolmadı (2021)
571.000 (2020)		 279,73767
252,33848
Dolmadı
225,59848
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 30+0+0+0+0
25+0
31+0
 30
25
6
 417.886 (2023)
520.779 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 279,43101
250,03662
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 13+0+0+0+0
11+0
8+0
11+0		 13
11
1
2		 510.600 (2023)
694.070 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 263,43622
229,78509
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 13+0+0+0+0


 13


 616.746 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 249,28110
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Pilotaj Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Pilotaj Taban Puanları ve Kontenjanları
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