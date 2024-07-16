Pilotaj Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Pilotaj Taban Puanları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
4+0
5+0
5+0
|6
4
5
5
|3.752 (2023)
4.861 (2022)
6.082 (2021)
5.360 (2020)
|531,15512
524,52858
468,43696
521,06312
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|28+0+0+0+0
22+0
28+0
28+0
|28
22
5
28
|299.546 (2023)
442.377 (2022)
Dolmadı (2021)
620.000 (2020)
|307,79060
263,02222
Dolmadı
219,73930
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
6+0
5+0
5+0
|7
6
5
5
|948 (2023)
1.450 (2022)
2.111 (2021)
2.180 (2020)
|543,23776
537,71229
492,18788
532,88237
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Pilotaj (Fakülte)
|SAY
|5+1+0+0+0
5+1
15+1
15+1
|6
6
16
16
|1.632 (2023)
2.457 (2022)
4.167 (2021)
4.520 (2020)
|539,34625
532,61613
477,11740
523,60861
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
5+0
7+0
6+0
|6
5
7
6
|2.919 (2023)
4.806 (2022)
6.152 (2021)
5.500 (2020)
|534,02573
524,67241
468,12882
520,64445
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
4+0
5+0
5+0
|6
4
5
5
|3.752 (2023)
4.861 (2022)
6.082 (2021)
5.360 (2020)
|531,15512
524,52858
468,43696
521,06312
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Hava Ulaştırma Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
5+0
5+0
6+0
|6
5
5
6
|4.679 (2023)
6.305 (2022)
7.497 (2021)
7.730 (2020)
|528,35101
520,89500
463,01830
514,92670
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
5+0
6+0
—
|7
5
6
—
|4.864 (2023)
8.043 (2022)
12.466 (2021)
— (2020)
|527,84502
516,94062
448,79217
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
7+0
6+0
|9
6
7
6
|5.927 (2023)
7.153 (2022)
9.704 (2021)
8.520 (2020)
|524,78645
519,00374
456,04916
513,16751
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+1
3+0
3+0
3+0
|4
3
3
3
|6.809 (2023)
7.769 (2022)
7.029 (2021)
7.440 (2020)
|522,62573
517,57663
464,70150
515,56452
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
5+0
5+0
—
|6
5
5
—
|6.811 (2023)
9.159 (2022)
15.966 (2021)
— (2020)
|522,62184
514,58922
441,18009
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+0
3+0
5+0
5+0
|3
3
5
5
|7.746 (2023)
11.801 (2022)
18.721 (2021)
14.700 (2020)
|520,47819
509,46780
435,81378
501,61285
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|8.578 (2023)
13.319 (2022)
18.092 (2021)
11.900 (2020)
|518,54092
506,79312
436,96161
506,42004
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+1
3+0
5+0
5+0
|4
3
5
5
|12.522 (2023)
14.237 (2022)
18.738 (2021)
14.400 (2020)
|510,39893
505,19812
435,76448
502,10682
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|37+0+0+0+0
37+0
31+0
31+0
|37
37
31
31
|203.502 (2023)
218.873 (2022)
184.066 (2021)
186.000 (2020)
|342,91534
328,41910
289,51028
332,92194
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|31+0+0+0+0
31+0
40+0
34+0
|31
31
40
34
|231.173 (2023)
249.949 (2022)
299.150 (2021)
257.000 (2020)
|331,14932
315,42757
248,07526
298,66046
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Hava Ulaştırma Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|31+0+0+0+0
31+0
31+0
34+0
|31
31
20
34
|255.210 (2023)
447.063 (2022)
Dolmadı (2021)
482.000 (2020)
|322,08784
262,13311
Dolmadı
239,01197
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|28+0+0+0+0
22+0
28+0
28+0
|28
22
5
28
|299.546 (2023)
442.377 (2022)
Dolmadı (2021)
620.000 (2020)
|307,79060
263,02222
Dolmadı
219,73930
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|39+0+0+0+0
30+0
34+0
—
|39
30
12
—
|365.318 (2023)
402.071 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|290,69205
271,16713
Dolmadı
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|19+0+0+0+0
20+0
20+0
22+0
|19
20
10
22
|382.106 (2023)
455.340 (2022)
Dolmadı (2021)
366.000 (2020)
|286,87494
260,64342
Dolmadı
263,80156
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|42+0+0+0+0
34+0
43+0
34+0
|42
34
11
34
|395.788 (2023)
468.465 (2022)
Dolmadı (2021)
461.000 (2020)
|283,94173
258,32690
Dolmadı
242,92546
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|17+0+0+0+0
20+0
25+0
28+0
|17
20
10
28
|416.353 (2023)
505.455 (2022)
Dolmadı (2021)
571.000 (2020)
|279,73767
252,33848
Dolmadı
225,59848
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|30+0+0+0+0
25+0
31+0
—
|30
25
6
—
|417.886 (2023)
520.779 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|279,43101
250,03662
Dolmadı
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|13+0+0+0+0
11+0
8+0
11+0
|13
11
1
2
|510.600 (2023)
694.070 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|263,43622
229,78509
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|13+0+0+0+0
—
—
—
|13
—
—
—
|616.746 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|249,28110
—
—
—