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Haberler Yaşam Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:44

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 yılında ilişki yaşadığı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmişti. Genç kızın, Avcı tarafından canlı canlı bir varil içinde yakıldığı ortaya çıkmış ve yargılama sonucunda katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğu bildirildi. İşte haberin detayları...

AA
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

Dosya kapsamında sanık Cemal Metin Avcı'ya tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Mertcan Avcı'ya ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkan vekili ile iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozdu. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozuldu.

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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

Ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacak. Kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacak.

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyize gönderilmişti.

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