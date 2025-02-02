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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
12:44
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 yılında ilişki yaşadığı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmişti. Genç kızın, Avcı tarafından canlı canlı bir varil içinde yakıldığı ortaya çıkmış ve yargılama sonucunda katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğu bildirildi. İşte haberin detayları...