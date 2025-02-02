Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.